Découverte en Chine d’une nouvelle souche mutante du virus Mpox, clade 1b

Une nouvelle souche mutée du virus Mpox, appartenant au clade 1b, a été détectée en Chine, marquant ainsi une évolution inquiétante de la maladie.

Les symptômes de la maladie sont généralement bénins, mais peuvent être graves.

Les autorités chinoises ont pris des mesures pour prévenir la propagation de la maladie.

La variole du singe : une nouvelle souche détectée en Chine

Une nouvelle souche du virus de la variole du singe, la clade 1b, a été identifiée en Chine, selon les dernières nouvelles. Cette découverte intervient alors que le pays est aux prises avec l’infection par le virus HMPV.

Cette souche de la variole du singe est apparue chez un étranger ayant vécu en République Démocratique du Congo. Les autorités sanitaires, dont le CDC chinois, ont rapidement mis en place un mécanisme de prévention et de contrôle en collaboration avec les provinces de Zhejiang, Guangdong, Beijing et Tianjin.

Les symptômes de la variole du singe

Les cas liés à cette épidémie ont principalement présenté des symptômes tels que des éruptions cutanées et de l’herpès. En général, les symptômes de la variole du singe sont relativement bénins et durent entre deux et quatre semaines. Ils peuvent cependant être plus graves dans certains cas.

Les symptômes communs de la maladie comprennent la fièvre, des frissons, des maux de tête, des douleurs musculaires et des ganglions lymphatiques enflés. Une éruption cutanée apparaît généralement quelques jours après l’infection, débutant par des taches rouges plates qui évoluent en cloques remplies de liquide ou en pustules, avant de former des croûtes et de tomber.

Les mesures prises par les autorités chinoises

Suite à la détection de ce cas, les autorités chinoises ont pris des mesures pour contrôler la propagation de la maladie. Elles ont demandé aux citoyens de signaler leur état aux douanes lorsqu’ils entrent en Chine en provenance de pays où la variole du singe est présente.

Sur son compte WeChat, le CDC chinois a publié un avis demandant aux gens de éviter le contact étroit avec les patients atteints de variole du singe ou présentant des symptômes suspects de la maladie. Il a également demandé aux gens de ne pas entrer en contact avec les rongeurs et les primates, qui sont souvent des porteurs de ce virus.

Un enjeu de santé publique

Le pays a réussi à gérer efficacement cette épidémie, selon le CDC chinois. Les personnes infectées et à risque reçoivent un traitement médical et sont sous surveillance sanitaire. Ceci démontre l’importance d’une « réponse rapide et coordonnée » face à de tels problèmes de santé publique.