En Chine, le virus méconnu du métapneumovirus humain crée une situation épidémique

L'explosion des cas de metapneumovirus humain en Chine : tout ce qu'il faut savoir sur ce virus qui provoque une situation semblable à une épidémie.

Tl;dr La Chine fait face à une recrudescence de maladies respiratoires.

Usage indiscriminé d’antiviraux contre le metapneumovirus humain déconseillé.

Des mesures préventives simples peuvent aider à éviter la propagation.

Épidémie de maladies respiratoires en Chine

La Chine enregistre actuellement une augmentation préoccupante du nombre de cas de maladies respiratoires. Selon un rapport publié par Reuters, les infections par des pathogènes tels que le rhinovirus et le metapneumovirus humain sont en hausse, notamment chez les personnes de moins de 14 ans dans les provinces du nord.

Le metapneumovirus humain : un fléau silencieux

Le metapneumovirus humain (HMPV), un virus respiratoire de la famille des Paramyxoviridae, est l’un des principaux responsables de ces infections. Identifié pour la première fois en 2001, il est l’une des causes les plus courantes d’infections respiratoires, en particulier chez les jeunes enfants, les personnes âgées et les individus immunodéprimés. Les symptômes du HMPV, qui incluent la toux, la congestion et la fièvre, sont similaires à ceux du rhume commun. Cependant, chez les personnes dont le système immunitaire est affaibli, le HMPV peut déclencher des affections plus graves telles que la bronchite et la pneumonie.

Prudence dans l’utilisation des antiviraux

Un expert en maladies respiratoires d’un hôpital de Shanghai, dans une interview récente avec le National Business Daily, a mis en garde le public contre l’utilisation indiscriminée d’antiviraux pour combattre le HMPV. En effet, l’utilisation aveugle de ces médicaments pourrait entraîner d’autres complications de santé et même une résistance aux médicaments.

La prévention, meilleure arme contre le HMPV

À ce jour, aucun vaccin spécifique ni traitement antiviral n’existe pour le HMPV. Des mesures préventives simples, telles que :

se couvrir la bouche et le nez lorsqu’on tousse ou éternue,

se laver fréquemment et correctement les mains (avec du savon et de l’eau pendant au moins 20 secondes),

éviter de partager des tasses et des ustensiles de cuisine avec d’autres personnes,

s’abstenir de donner des baisers,

rester à la maison lorsqu’on est malade,

peuvent aider à prévenir la propagation de ce virus.