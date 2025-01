La pandémie a provoqué une augmentation du syndrome de fatigue chronique, selon une étude

Une étude révèle une augmentation significative du syndrome de fatigue chronique depuis le début de la pandémie.

Une préoccupation monte dans la communauté scientifique : une possible corrélation entre les infections de SARS-CoV-2 et le syndrome de fatigue chronique (ME/CFS). Les recherches indiquent une augmentation significative du nombre de cas de ce syndrome suite à des infections de SARS-CoV-2.

Dans une récente étude, les participants ayant été infectés par le SARS-CoV-2 étaient 7,5 fois plus susceptibles de répondre aux critères diagnostiques du ME/CFS que ceux qui n’avaient pas été infectés. « Nos résultats fournissent des preuves que le taux et le risque de développer le ME/CFS suite à une infection par le SARS-CoV-2 sont significativement augmentés », écrivent les auteurs de l’étude, dirigée par la chercheuse en ME/CFS Suzanne Vernon.

La COVID longue et le ME/CFS partagent de nombreux symptômes, alimentant l’hypothèse d’un lien entre les deux maladies. En effet, les estimations actuelles suggèrent que entre 13 et 58 % des personnes atteintes de COVID longue répondent aux critères diagnostiques du ME/CFS.

Avec plus de 18 millions d’adultes touchés par la COVID longue, certains chercheurs prédisent un doublement du nombre de cas de ME/CFS dans un avenir proche.

On en pense quoi ?

Cette tendance alarmante souligne l’importance cruciale d’approfondir nos recherches sur le SARS-CoV-2 et ses conséquences à long terme. Comprendre pourquoi certaines personnes sont plus susceptibles de développer une COVID longue ou un ME/CFS pourrait ouvrir de nouvelles voies pour la prévention et le traitement de ces deux maladies. Face à cette urgence sanitaire, il est plus que jamais nécessaire de rester vigilant et de continuer à chercher des solutions.