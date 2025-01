La taille de vos pupilles durant le sommeil pourrait dévoiler les souvenirs que vous revivez

La taille de vos pupilles pendant votre sommeil pourrait dévoiler les souvenirs que vous revivez dans vos rêves.

Alors que notre corps se repose pendant le sommeil, notre cerveau, lui, reste en pleine activité. Il trie et donne un sens aux événements de la journée à la lumière des expériences passées. Si la manière dont ces nouvelles mémoires sont traitées sans se mêler aux anciennes a longtemps été sujette à débat, des chercheurs américains de l’Université Cornell apportent un nouvel éclairage sur la question.

L’équipe de chercheurs a équipé des souris de caméras pour suivre le mouvement de leurs yeux et d’électrodes pour scanner leur activité cérébrale. Ils ont observé ces dernières alors qu’elles apprenaient de nouvelles tâches pendant la journée et dormaient la nuit. Ils ont découvert deux phases de consolidation de la mémoire distinctes durant le sommeil non-REM, phase cruciale pour la formation des souvenirs.

La première phase correspond à une réactivation des nouvelles mémoires, accompagnée d’une contraction des pupilles. La seconde phase caractérise la réactivation des anciennes mémoires, avec une dilatation des pupilles. Ces deux phases se succèdent rapidement. « C’est comme nouvel apprentissage, ancienne connaissance, nouvel apprentissage, ancienne connaissance, » explique Azahara Oliva, neuroscientifique à l’Université Cornell.

Ces découvertes constituent une avancée majeure dans notre compréhension du fonctionnement de la mémoire. Elles pourraient ouvrir la voie à des traitements non-invasifs des troubles de la mémoire, ou à des méthodes pour booster cette dernière. De plus, elles alimentent les réflexions sur la manière dont nos cerveaux et les systèmes informatiques pourraient oublier des informations obsolètes à grande échelle, un phénomène connu sous le nom d’oubli catastrophique dans le domaine de l’intelligence artificielle.

On en pense quoi ?

Il est fascinant de constater à quel point notre cerveau est actif et organisé pendant notre sommeil. Cette étude ouvre des perspectives enthousiasmantes pour la recherche sur la mémoire et l’intelligence artificielle. En explorant plus profondément ces processus, nous pourrions peut-être un jour optimiser notre apprentissage et notre capacité à conserver l’information, voire améliorer nos systèmes d’intelligence artificielle.