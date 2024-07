Mémoire : cette activité que les spécialistes recommandent pour la préserver facilement

Selon une recherche menée par des neuropsychologues, l'écriture manuscrite serait bénéfique pour l'entretien de la mémoire. Intrigant n'est-ce pas, auriez-vous pensé que l'écriture à la main pourrait avoir une telle influence sur votre mémoire ?

Tl;dr La mémoire peut être préservée grâce à l’écriture manuscrite.

Des recherches ont été menées par l’Université norvégienne de sciences et de technologie.

L’écriture manuscrite favorise l’activité des bandes thêta dans le cerveau.

Le sommeil est également bénéfique pour la mémoire selon l’Inserm.

Les bienfaits de l’écriture manuscrite

Nombre d’entre nous se sont interrogés sur la meilleure manière de préserver notre mémoire face à la dégradation naturelle avec l’âge. Les neuropsychologues de l’Université norvégienne de sciences et de technologie (NTNU) ont mené des recherches visant à explorer cette question. Leur découverte pourrait être la clé : l’écriture manuscrite.

Des vingt-quatre volontaires recrutés pour cette étude, il leur a été demandé de retranscrire quinze mots à travers différents modes : l’écriture manuelle, des dessins et enfin, la saisie sur un clavier. Les résultats, publiés dans la revue Frontiers in Psychology, ont révélé une augmentation de l’activité des bandes thêta dans les régions pariétales du cerveau pendant l’écriture manuscrite. Ces mêmes régions sont associées à l’apprentissage et à l’encodage de nouvelles informations.

L’écriture manuscrite vs la dactylographie

Cependant, cette activation neuronale n’a pas été observée lorsque les participants ont utilisé le clavier. Si ces recherches sont préliminaires, elles indiquent qu’à l’ère du numérique, l’écriture manuscrite peut toujours avoir une importance capitale dans notre quête pour prévenir l’effritement de la mémoire.

Le rôle du sommeil dans la mémorisation

Il est toutefois bon de noter que l’écriture manuscrite n’est pas la seule méthode pour améliorer la mémoire. L’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) a également souligné le rôle vital du sommeil dans le processus de mémorisation, en affirmant que “la durée du sommeil est proportionnelle à l’amélioration de la mémorisation”.

En somme, commencez à pencher vers l’écriture manuscrite pour garder votre mémoire intacte. Et ne négligez pas un bon sommeil pour faciliter l’apprentissage et la mémorisation.