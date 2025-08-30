La taille de votre cou pourrait révéler des problèmes de santé insoupçonnés

Des études récentes suggèrent que la circonférence du cou pourrait révéler des risques insoupçonnés pour la santé, notamment en lien avec les maladies cardiovasculaires et le syndrome métabolique. Une mesure simple qui attire désormais l’attention des spécialistes.

Tl;dr Le tour de cou prédit mieux certains risques de santé.

Risques accrus : maladies cardiovasculaires, diabète, apnée du sommeil.

Mesurer son cou complète les évaluations classiques comme l’IMC.

Un nouvel indicateur à surveiller

Si l’indice de masse corporelle (IMC) domine depuis des décennies l’évaluation des risques liés à l’obésité, une nouvelle mesure attire désormais l’attention des chercheurs et praticiens : le tour de cou. À première vue, un cou épais peut sembler être le signe d’une constitution robuste — on pense aux athlètes de haut niveau, aux rugbymen. Pourtant, la science révèle que ce paramètre dissimule parfois des signaux bien plus préoccupants pour la santé.

Au-delà du poids : ce que dit vraiment votre cou

Contrairement à l’IMC, souvent pris en défaut chez les sportifs musclés ou ceux ayant une morphologie atypique, le tour de cou apporte une indication précieuse sur la répartition de la graisse, en particulier autour du haut du corps. Cette zone abrite la graisse viscérale, connue pour son rôle délétère : elle libère des acides gras dans le sang et perturbe la gestion du cholestérol, du sucre et même du rythme cardiaque.

Plusieurs études confirment que les personnes dont le tour de cou dépasse un certain seuil — 43 cm (17 pouces) chez les hommes, 35,5 cm (14 pouces) chez les femmes — présentent :

Un risque accru d’ hypertension artérielle , de fibrillation auriculaire , voire d’ insuffisance cardiaque

, de , voire d’ Une vulnérabilité plus marquée au diabète de type 2 , mais aussi au diabète gestationnel

, mais aussi au diabète gestationnel Davantage de troubles du sommeil comme l’apnée obstructive du sommeil

De façon surprenante, ces menaces persistent parfois même chez des individus affichant un IMC « normal ». Pour chaque centimètre supplémentaire au-dessus des seuils cités, les statistiques indiquent une augmentation sensible des hospitalisations et même de la mortalité.

Mieux se connaître grâce à quelques centimètres

Mais alors, faut-il céder à l’inquiétude si le mètre ruban affiche un chiffre élevé ? Pas nécessairement. Le tour de cou n’est qu’un élément parmi d’autres dans le portrait global de la santé. Reste qu’il constitue un signal à ne pas négliger — surtout parce qu’il est simple à mesurer et potentiellement modifiable.

Il suffit d’entourer son cou au point le plus étroit avec un ruban souple (ni trop lâche ni trop serré) pour obtenir cette donnée. Certains changements dans le mode de vie peuvent agir favorablement : activité cardiovasculaire régulière, renforcement musculaire ciblé, alimentation équilibrée riche en légumes et légumineuses… sans oublier la qualité du sommeil qui influence directement notre métabolisme.

Pistes pour demain : repenser nos indicateurs

À l’heure où médecins et scientifiques redéfinissent ce que recouvre exactement le terme « obésité », intégrer des mesures telles que le tour de cou dans nos bilans apparaît comme une piste prometteuse. Car parfois, comme le résument si bien les experts Ahmed Elbediwy et Nadine Wehida, il suffit de prêter attention à ce qui est sous nos yeux — ou juste sous notre menton — pour mieux anticiper les risques invisibles.