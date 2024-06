L’antisunscreen, une tendance vue sur les réseaux sociaux qui alarme les dermatologues

Certains influenceurs sur les réseaux sociaux sous-entendent à travers les hashtags #antisunscreen et #nonsunscreen que les crèmes solaires pourraient être plus néfastes que bienfaisantes, suggérant leur inefficacité. Alors, faut-il remettre en question leur utilisation ?

Tl;dr Les dangers du soleil sont bien documentés, notamment le cancer de la peau.

Une tendance encourage à ne plus appliquer de crème solaire, basée sur de fausses informations.

Les crèmes solaires protègent de manière efficace et sécuritaire contre les rayons UV.

L’importance de protection solaire pour préserver la santé est soulignée.

Le soleil, ami ou ennemi?

Le soleil est omniprésent dans nos vies. Toutefois, ses dangers sont largement documentés, parmi lesquels se trouvent le vieillissement prématuré de la peau et le très redouté cancer de la peau.

Les données sont alarmantes : 80% des cancers cutanés sont imputables à une exposition excessive et non protégée aux rayons du soleil, principalement durant l’enfance.

La crème solaire, un bouclier essentiel

Devant cette réalité inquiétante, il est choquant de constater l’émergence d’une tendance qui prône l’abandon de l’application de crème solaire. Des individus sans formation scientifique, se prétendant experts, sont à l’origine de cette vague qui véhicule de fausses informations.

Ces personnes, profitant de leur influence sur diverses plateformes sociales, avancent des arguments aussi absurdes que le risque d’absorption de produits chimiques dangereux par la peau, l’obstruction des pores ou la privation de vitamine D, se référant à la crème solaire comme une barrière nuisible.

La vérité scientifique sur la crème solaire

Face à cette désinformation, l’Ordre des chimistes du Québec réagit en insistant sur l’importance de s’appuyer sur des données scientifiques solides. Selon eux, les crèmes solaires sont conçues pour protéger la peau des effets nuisibles des rayons ultraviolets (UV) du soleil.

Les ingrédients actifs, minéraux ou chimiques, absorbent, reflètent ou dispersent les rayons UV. “Nous observons la propagation de ces fausses informations concernant la crème solaire”, a déclaré leur porte-parole. “Les recherches scientifiques démontrent l’efficacité et la sécurité de ces ingrédients lorsqu’ils sont utilisés conformément aux instructions.”

La nécessité de se protéger

Pour se préserver de l’incidence croissante du cancer de la peau, qui touche chaque année 15 500 nouveaux patients en France et cause la mort de près de 2 000 personnes, il est vital de se protéger lors d’une exposition au soleil.

Alors que les cellules de la peau sont capables de réparer les dommages causés par les rayons UV, cette capacité est limitée dans le temps, particulièrement lorsque l’exposition au soleil est fréquente.

Il est donc crucial de comprendre l’importance de la protection solaire pour préserver notre santé et résister aux fausses informations propagées par des voix non qualifiées. Le soleil a ses dangers, mais en agissant de manière informée et responsable, nous pouvons en profiter sans nous exposer inutilement à ses risques.