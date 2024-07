Le chocolat noir, allié contre tension et cholestérol

L'hypertension et le cholestérol élevé risquent de conduire à de sérieux troubles cardiovasculaires, comme des crises cardiaques ou des AVC. Quels autres risques ce genre de maladies pourrait-elle provoquer ?

TL;DR Consommer du chocolat très noir réduit les risques cardiovasculaires.

Cette consommation n’a pas d’influence sur le poids ou l’IMC.

Les bénéfices du chocolat noir ont été confirmés par 31 essais cliniques.

Le chocolat noir, un allié pour votre santé cardiovasculaire

Une nouvelle étude a révélé que la consommation régulière de chocolat très noir ou d’extrait de cacao pourrait contribuer à la réduction des facteurs de risque cardiovasculaire.

Bien que cette pratique n’impacte pas le poids, l’indice de masse corporelle (IMC), le tour de taille ou encore le niveau de « bon » cholestérol HDL, sa capacité à améliorer la santé du cœur est avérée.

Une étude méticuleuse sur le cacao

Cette investigation scientifique comprend 31 essais randomisés et 1 986 participants. Le premier groupe a été invité à consommer soit de l’extrait de cacao, soit du chocolat noir (70% ou plus) sur une période de quatre semaines. Le second groupe a été exposé à l’ingestion de placebos, de chocolat au lait ou de chocolat blanc au cours de la même période.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

Des résultats convaincants sur le chocolat noir

Les personnes qui ont participé aux essais étaient des adultes présentant divers problèmes de santé, allant du syndrome métabolique à l’excès de poids, en passant par le diabète de type 2 ou l’hypertension. Pour ce groupe de participants ayant consommé du chocolat noir, les résultats ont démontré des améliorations notables dans leur profil santé, notamment:

Une baisse de 8,35 mg/dL du cholestérol global

Une réduction de 4,91 mg/dL de la glycémie à jeun

Une baisse de 2,52 mmHg de la pression artérielle systolique

Une réduction de 1,58 mmHg de la pression artérielle diastolique

Délicieux et salutaire

Ces indicateurs suggèrent qu’une consommation modérée de chocolat noir pourrait être bénéfique contre les maladies cardiovasculaires. C’est une nouvelle qui réjouira les amateurs de ce met succulent. Alors, pourquoi ne pas intégrer un carré de chocolat noir dans votre routine alimentaire quotidienne ? Pour votre plaisir… et votre cœur.