Le « droit à l’aide à mourir » revient à l’Assemblée après avoir été écarté par le Sénat

Le projet de loi instaurant un nouveau droit à l’aide à mourir, récemment rejeté par le Sénat, revient aujourd’hui à l’Assemblée nationale où les députés vont à nouveau se pencher sur ce texte sensible et très débattu.

Tl;dr Débat parlementaire sur le droit à l’aide à mourir.

Réforme majeure, critiquée pour son manque de contrôle.

Adoption définitive espérée avant l’été 2026.

Une réforme sociétale majeure au cœur de l’Assemblée

Ce lundi 16 février 2026, l’Assemblée nationale rouvre le délicat dossier du « droit à l’aide à mourir ». Cette réforme, placée parmi les grandes priorités d’Emmanuel Macron pour son second mandat, suscite un intense débat dans l’hémicycle. Après un premier feu vert donné en mai dernier, le projet avait connu une pause forcée liée aux turbulences politiques et un rejet temporaire par le Sénat. Désormais, il fait son retour pour une deuxième lecture. À la clef : une étape déterminante vers une législation qui bouleverserait durablement la politique sociale française.

Les contours d’un droit controversé

Concrètement, ce texte prévoit la création d’un « droit à l’aide à mourir », permettant à un malade majeur souffrant d’une affection grave et incurable – et apte à exprimer sa volonté « de manière libre et éclairée » – de solliciter une substance létale. Cette administration peut être réalisée par le patient lui-même ou, s’il en est incapable physiquement, par un médecin ou un infirmier. Plusieurs conditions sont posées pour encadrer ce geste inédit :

Majeur atteint d’une maladie avancée et incurable.

Nécessité d’une demande explicite auprès d’un médecin.

Contrôle de l’éligibilité assuré par le professionnel de santé.

Derrière la volonté présidentielle se dessine aussi une forme de pari politique : renforcer sa marque sur un terrain où les clivages sont profonds.

Doutes et vives réserves chez les opposants

Les discussions, parfois tendues, opposent partisans du texte et voix critiques. Le député centriste Olivier Falorni, principal rapporteur, affiche sa confiance tout en redoutant des stratégies d’obstruction. Les opposants, comme le député LR Philippe Juvin, mettent en garde contre une loi jugée trop permissive : délais courts comparés aux standards européens, contrôle laissé au seul médecin – « juge et partie », selon ses termes –, risque de procédures expéditives sans garanties solides. Ils dénoncent également le caractère « répressif pour quiconque s’y oppose » introduit par la notion de délit d’entrave.

Plusieurs proposent d’imposer une consultation avec un psychiatre ou un spécialiste en soins palliatifs avant toute décision. D’autres souhaitent clarifier le vocabulaire légal en remplaçant « aide à mourir » par « euthanasie » ou « suicide assisté ».

L’Europe hésite encore sur la fin de vie

Si la France adoptait cette loi avant l’été – échéance espérée par ses soutiens –, elle rejoindrait ainsi les rangs des Pays-Bas, de la Suisse, de la Belgique, ou du Canada, pionniers sur ce terrain. Pour autant, ailleurs sur le continent, les résistances subsistent : au Portugal ou en Slovénie par exemple, des textes équivalents restent bloqués par des recours juridiques ou référendaires.

À Paris comme ailleurs en Europe donc, l’épineuse question de la fin de vie continue d’interroger nos sociétés sur les limites et les conditions du dernier choix.