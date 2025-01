Le jeûne intermittent offre deux avantages majeurs pour les personnes obèses

Une récente étude dévoile que le jeûne intermittent offre deux avantages majeurs pour les personnes atteintes d'obésité, ouvrant la voie à de nouvelles perspectives en matière de perte de poids et de santé globale.

Le jeûne intermittent, un nouvel allié pour la perte de poids

Le jeûne intermittent gagne en crédibilité en tant que méthode de perte de poids. Une nouvelle étude révèle qu’il peut entraîner une perte de poids supplémentaire chez les personnes obèses, et améliorer la régulation de certains processus corporels clés.

Une étude espagnole prometteuse

L’équipe de recherche, composée de membres de plusieurs institutions à travers l’Espagne, a cherché à approfondir les études précédentes sur le jeûne intermittent, qui comprend l’alimentation à temps limité (TRE). Ils ont examiné différents horaires de repas et différents types de perte de graisse. « Le TRE semble être une approche alimentaire sûre, bien tolérée et réalisable pour les adultes en surpoids ou obèses », écrivent les chercheurs dans leur document publié.

L’étude a suivi 197 participants en surpoids ou obèses, âgés de 30 à 60 ans, sur une période de 12 semaines. Tous les volontaires ont suivi le régime méditerranéen et ont reçu des conseils sur la nutrition. Quatre sous-groupes ont été créés, avec différents modèles de TRE.

Des résultats encourageants

Les données ont montré que le jeûne intermittent était associé à une perte de poids moyenne de 2,4 à 3,1 kg supérieure à celle du groupe témoin qui n’avait pas de règles de TRE. Il y avait peu de variation entre les différentes fenêtres de temps utilisées dans les groupes TRE.

Les scanners par résonance magnétique (IRM) n’ont révélé aucune différence entre les groupes dans la réduction de la graisse viscérale. Cependant, le groupe TRE qui suivait le programme tôt dans la journée a montré une plus grande réduction de la graisse sous-cutanée, le type de graisse le plus visible sous la peau.

De plus, les données des moniteurs de glucose ont montré des avantages pour le groupe TRE matinal : leurs niveaux de glucose étaient mieux régulés lorsqu’ils ne mangeaient pas et pendant la nuit, indiquant que le corps gérait le glucose de manière plus saine.

Un outil de plus dans la lutte contre l’obésité

En Espagne, où l’étude a été menée, plus de la moitié des adultes sont classés en surpoids ou obèses. Pour beaucoup de gens, le TRE offre un moyen efficace de limiter l’apport énergétique d’une manière facile à respecter. Cependant, des questions subsistent sur la façon dont il affecte précisément le corps et sur les éventuels effets secondaires négatifs.