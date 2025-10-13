Le jeûne pendant la grossesse : des spécialistes alertent sur des risques souvent méconnus

Alors que de nombreuses femmes enceintes envisagent le jeûne pour des raisons culturelles ou religieuses, des spécialistes de la santé alertent sur les risques potentiels pour la mère et le développement du fœtus, souvent sous-estimés.

Tl;dr Le jeûne durant la grossesse comporte des risques de santé.

Consultez obstétricien et diététicien avant toute décision.

Privilégiez l’hydratation et une alimentation équilibrée.

Les enjeux du jeûne pour les femmes enceintes

Si le jeûne représente, pour beaucoup de femmes, un acte de foi empreint de tradition et d’attachement culturel, il soulève aussi d’importantes questions lorsqu’il s’agit de grossesse. Les recommandations médicales sont claires : la pratique du jeûne durant cette période délicate ne va pas sans risques. D’après la spécialiste Dr Rujul Jhaveri, consultante en obstétrique et gynécologie à Narayana Health SRCC Children’s Hospital (Mumbai), les dangers principaux concernent notamment une baisse du taux de sucre dans le sang, une possible déshydratation et une fatigue accrue — autant de facteurs qui peuvent impacter la santé tant de la mère que de l’enfant.

Consultation médicale : une étape incontournable

Face à ces risques, il semble indispensable d’échanger avec son propre obstétricien avant d’envisager tout jeûne. Chaque grossesse se révèle unique, avec des besoins nutritionnels et des réactions physiologiques très différents d’une femme à l’autre. Certaines pathologies existantes telles que le diabète ou l’hypertension rendent d’ailleurs le jeûne encore plus délicat. Selon Dr Rujul Jhaveri, seule une discussion personnalisée permettra d’évaluer si un aménagement est envisageable, ou si l’abstention totale reste préférable.

Adapter tradition et sécurité alimentaire

Il existe néanmoins des alternatives pour celles qui souhaitent concilier leurs convictions et leur santé. Un suivi auprès d’un diététicien peut aider à mettre au point un programme alimentaire sur-mesure tout en respectant les impératifs du jeûne modifié. Cela permettrait ainsi aux futures mères d’éviter les carences et de garantir à leur corps — comme à celui du bébé — tous les apports essentiels.

Certaines astuces contribuent également à préserver l’équilibre pendant ces célébrations :

S’hydrater régulièrement grâce à l’eau de coco ou des liquides clairs.

Miser sur des aliments riches en nutriments comme les dattes, noix et fruits.

Ne pas négliger les produits laitiers (yaourt, fromage frais) pour maintenir un bon apport en calcium.

S’écouter avant tout

Reste qu’aucune règle n’a vocation à primer sur la santé. Les signaux envoyés par le corps — fatigue inhabituelle, malaise — doivent inciter sans hésitation à interrompre le jeûne. En définitive, seul un choix informé, réalisé en concertation avec son équipe médicale, doit guider chaque future maman : préserver sa santé constitue bien le premier devoir envers elle-même… et son enfant.