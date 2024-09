Le meilleur remède contre le mal de gorge reste un classique indémodable

Cette phrase s'adresse aussi bien aux petits qu'aux grands. Et vous, à qui pensez-vous qu'elle pourrait s'adresser de plus?

Tl;dr Le mal de gorge fréquent à l’automne peut être apaisé naturellement.

Le remède recommandé est le citron chaud avec du miel.

Ces ingrédients possèdent des propriétés antibactériennes et antivirales.

Il est préférable de choisir des citrons bio et un miel de qualité.

Un remède naturel pour apaiser le mal de gorge

La saison automnale est souvent synonyme de maux de gorge. Adultes et enfants, personne n’est épargné. Les pastilles pharmaceutiques et les écharpes peuvent apporter un soulagement temporaire, mais il existe un remède naturel, validé par la naturopathe Amélie Mounier, qui s’avère particulièrement efficace : le citron chaud avec du miel.

Les bienfaits du citron et du miel

Le citron est riche en vitamine C, fortifiant l’organisme et boostant les défenses immunitaires. Il est également reconnu pour ses vertus antivirales et antibactériennes. Le miel, quant à lui, est réputé pour sa capacité à adoucir la gorge et ses propriétés antibactériennes.

Choisir les bons ingrédients pour maximiser les effets

Il est recommandé de choisir des citrons jaunes issus de l’agriculture biologique. Pour le miel, optez pour un miel récolté et mis en pot par l’apiculteur, sans sucres ajoutés. Le miel de thym, d’eucalyptus ou de sapin sont particulièrement recommandés en raison de leurs propriétés antiseptiques et anti-inflammatoires.

Préparation de la boisson

Chauffez de l’eau et versez-la dans une tasse. Ajoutez le jus d’un citron et une cuillère à café de miel. « Boire deux à trois tasses par jour. » Le mélange citron-miel peut aussi être utilisé en gargarisme, notamment chez les adultes. « Si les symptômes persistent ou s’aggravent, consulter un médecin. » Cela est également valable en cas de fièvre, surtout chez les enfants.