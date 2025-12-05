Le mode de vie sédentaire au travail, un facteur aggravant du cancer du pancréas selon un médecin

Le mode de vie sédentaire, largement répandu dans les environnements professionnels actuels, inquiète les spécialistes. Un médecin met en lumière le lien croissant entre travail assis prolongé et augmentation du risque de cancer du pancréas.

Tl;dr Sédentarité accrue, risque accru de cancer du pancréas.

Bureau et loisirs : mêmes dangers pour la santé.

Agir vite : bouger réduit les risques significativement.

Un mal silencieux, une menace croissante

Les chiffres sont implacables : le cancer du pancréas s’impose progressivement comme l’un des cancers les plus redoutables à l’échelle mondiale. S’il ne représente que 3 % de l’ensemble des cancers, il affiche une létalité disproportionnée. En cause ? Une progression souvent silencieuse à ses débuts et une agressivité extrême par la suite. Mais, au-delà des facteurs connus – le tabac, l’obésité, le diabète ou encore la pancréatite chronique –, la sédentarité prolongée attire aujourd’hui toute l’attention de la communauté scientifique.

S’asseoir tue : preuves scientifiques et nouvelles alertes

Dans un contexte où le temps passé assis atteint des sommets – entre huit et douze heures quotidiennes pour des millions d’individus –, des travaux récents viennent renforcer l’alerte. Selon une vaste étude de Mendelian Randomisation, chaque heure supplémentaire passée devant la télévision accroîtrait de 52 % le risque de développer un cancer du pancréas. Et ce n’est pas qu’une question d’obésité : près de la moitié de ce risque est indépendant du poids corporel. La causalité directe entre comportement sédentaire et survenue du cancer est désormais difficile à ignorer.

Le phénomène ne se limite pas aux loisirs passifs : les professions en bureau figurent désormais parmi les « occupations à risque élevé de sédentarité ». L’accumulation d’heures sans bouger, couplée à une dépense énergétique faible et une prévalence croissante de l’obésité, fait peser une lourde menace sur les travailleurs modernes.

Plusieurs processus biologiques sont impliqués dans cette dangereuse équation :

Dysfonctionnement métabolique : moins d’activité physique rime avec résistance à l’insuline et taux élevés de sucre sanguin.

moins d’activité physique rime avec résistance à l’insuline et taux élevés de sucre sanguin. Inflammation chronique : la graisse abdominale issue de la sédentarité crée un terrain inflammatoire propice au développement tumoral.

la graisse abdominale issue de la sédentarité crée un terrain inflammatoire propice au développement tumoral. Dérèglement hormonal : rester assis perturbe hormones insuline et stéroïdes sexuelles impliquées dans le cancer.

rester assis perturbe hormones insuline et stéroïdes sexuelles impliquées dans le cancer. Obésité : plus d’organes exposés, donc davantage de cellules susceptibles de devenir cancéreuses.

L’urgence d’agir : conseils pour inverser la tendance

Face à ce constat alarmant, il devient impératif d’intégrer davantage de mouvement dans nos journées. Interrompre régulièrement son temps assis, adopter un bureau debout si possible, privilégier escaliers ou marches actives… Ces gestes simples, mais réguliers, peuvent véritablement inverser la courbe du risque.

Si certains pays comme l’Inde, avec plus de 70 millions d’adultes obèses ou diabétiques et des taux records d’inactivité urbaine, se retrouvent en première ligne, cette menace concerne toutes nos sociétés contemporaines. Reste que le message central demeure universel : « Bougez davantage pour préserver votre santé et limiter le fardeau du cancer du pancréas. »