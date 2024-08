Le nouveau vaccin contre le zona peut-il prévenir la démence ?

Une interrogation persiste cependant : comment ce vaccin procure-t-il une protection contre la démence? « Une hypothèse serait que l’ infection par le virus de l’herpès zoster augmente le risque de démence. Ainsi, en inhibant le virus, le vaccin pourrait diminuer ce risque. De plus, le vaccin contient des composés chimiques pouvant avoir un effet bénéfique sur la santé du cerveau », avance John Todd, co-auteur de l’étude.

Les scientifiques ont conclu que la démence avait un risque réduit de 17% par rapport au Zostavax, et même de 23 à 27% comparativement à d’autres vaccins (grippe, tétanos, diphtérie, coqueluche ). Cela représente une extension de 5 à 9 mois de vie sans démence pour les personnes vaccinées avec le Shingrix. Bien que les deux sexes bénéficient de ces effets positifs, les femmes semblent y être encore plus favorisées que les hommes.

Les chercheurs ont donc pu comparer les risques de démence sur une période de six ans suivant l’administration du Shingrix à une population ayant reçu le Zostavax. Cette étude a englobé plus de 100 000 adultes dans chaque groupe.

Malheureusement, ces informations concernent un vaccin maintenant retiré du marché et remplacé par un nouveau, plus efficace, nommé Shingrix. Le potentiel de cette nouvelle formulation dans la lutte contre la démence reste encore inconnu.

Le vaccin recombinant contre le zona, nommé Shingrix, semble diminuer le risque de démence jusqu'à six ans après la vaccination. Quelles implications pourrait avoir cette découverte sur la prévention de la démence ?

