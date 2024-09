Le processus de dépistage gratuit et sans ordonnance des IST expliqué

En raison de l'augmentation des IST en France, le ministère de la Santé a déclaré que les dépistages pourraient désormais être effectués gratuitement dans les laboratoires. Que pensez-vous de cette nouvelle mesure ?

Tl;dr Augmentation des infections sexuellement transmissibles (IST) en France.

Le ministère de la Santé autorise le dépistage gratuit des IST en laboratoire.

Tous les individus peuvent demander un dépistage sans ordonnance.

En cas de résultat positif, le patient est orienté vers les professionnels de santé appropriés.

Un enjeu de santé publique

Face à la hausse préoccupante des infections sexuellement transmissibles (IST) dans l’Hexagone, le ministère de la Santé a pris des mesures radicales. Désormais, chaque citoyen français a la possibilité d’être dépisté gratuitement en laboratoire, une initiative saluée par bon nombre de professionnels de santé.

Un dépistage facilité

Depuis le 1er septembre 2024, le dépistage des IST est possible à la demande du patient et sans ordonnance. C’est une véritable avancée puisque jusqu’ici, seul le dépistage du virus du Sida (VIH) était accessible sans prescription médicale. Le coût de ces dépistages est pris en charge à 100% pour les moins de 26 ans et à 60% pour le reste de la population.

Un processus de dépistage adapté

Chaque patient est invité à remplir un auto-questionnaire en laboratoire, permettant au biologiste de l’orienter vers les dépistages les plus pertinents. En cas de résultat positif à une ou plusieurs IST, le biologiste médical informe directement le patient et l’oriente vers les professionnels de santé les plus appropriés.

Une mesure urgente et nécessaire

Entre 2020 et 2022, le taux d’incidence des infections à Chlamydia trachomatis a augmenté de 16 %, celui des gonococcies de 91% et celui de la syphilis de 110 % en France métropolitaine. « C’est une très bonne mesure. On a l’expérience du test VIH sans ordonnance, c’est globalement une réussite », a commenté le Pr Gilles Pialoux.