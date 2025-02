Le régime carnivore peut provoquer une affection rénale et de nombreux dysfonctionnements

L'étude alerte sur un risque effrayant pour les reins associé au régime carnivore qui fait le buzz sur internet.

Tl;dr Le régime carnivore, riche en graisses et faible en glucides, est controversé.

Des risques pour la santé, notamment des carences et une augmentation du risque de calculs rénaux, sont associés à ce régime.

Les régimes à base de viande peuvent augmenter le risque de maladies cardiaques et d’accidents vasculaires cérébraux.

Un régime à la mode : le régime carnivore

L’année démarre avec une nouvelle tendance bien-être qui fait débat : le régime carnivore. Ce régime vous incite à éliminer tous les aliments d’origine végétale au profit des produits dérivés des animaux, pour perdre du poids et améliorer votre concentration. Ce régime alimentaire, riche en graisses et en cholestérol et faible en glucides et en fibres, est sous les feux de la rampe pour son potentiel à favoriser la perte de poids, à lutter contre l’inflammation et à améliorer la santé mentale.

Les dangers du régime carnivore

Cependant, cette mode alimentaire n’est pas sans danger. Le régime carnivore n’est pas conforme aux Directives alimentaires pour les Américains, qui recommandent que les adultes obtiennent 45% à 65% de leurs calories quotidiennes à partir de glucides. Les personnes qui suivent ce régime peuvent développer des carences en vitamines et minéraux essentiels. L’absence de fibres peut également entraîner une constipation.

Impact sur les reins

Une nouvelle étude a souligné les dangers du régime carnivore, notamment un risque accru de calculs rénaux. Dans certains cas, de grands calculs bloquent l’évacuation de l’urine hors du corps, entraînant des infections potentiellement mortelles et risquant une septicémie.

Un patient qui a suivi le régime après en avoir entendu parler sur YouTube a souffert de complications majeures. Les tests effectués un an après ont révélé les premiers stades de formation des cristaux douloureux. Après avoir été convaincu par les médecins d’abandonner le régime, un examen un an plus tard a révélé qu’il était exempt de calculs rénaux.

Risques associés à une consommation excessive de protéines

Selon Harvard Health, manger trop de protéines animales, comme la viande rouge, la volaille, les œufs et les fruits de mer, est lié à un risque plus élevé de développer des calculs rénaux, surtout si vous y êtes prédisposé. À l’inverse, manger des aliments riches en fibres pourrait aider à nourrir les bonnes bactéries de l’intestin, empêchant ainsi la formation de calculs rénaux.

Autres effets secondaires du régime carnivore

Les régimes à base d’animaux sont susceptibles d’être riches en graisses saturées, ce qui augmente le risque de cholestérol LDL élevé, pouvant augmenter vos chances de maladie cardiaque et d’accident vasculaire cérébral. Manger des viandes transformées, autorisées dans ce régime, peut augmenter la pression artérielle car elles sont riches en sel.