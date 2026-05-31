Une vaste analyse révèle l’impact potentiel des régimes riches en sucre sur la mémoire

Une vaste analyse met en lumière les effets potentiels des régimes riches en sucres sur la mémoire. L’étude examine comment une consommation élevée de sucre pourrait altérer les fonctions cognitives, en s’appuyant sur de nombreuses recherches récentes.

Tl;dr Excès de sucre nuit durablement à la mémoire.

Améliorer l’alimentation améliore partiellement les fonctions cognitives.

La récupération reste limitée après un régime riche en sucre.

Le sucre, un plaisir aux conséquences durables

Derrière le réconfort immédiat d’une tablette de chocolat dévorée tard le soir, se cache une réalité plus sombre. L’attirance profonde de l’humain pour le sucre, héritage de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs qui recherchaient la moindre source d’aliments à haute densité énergétique, continue de marquer nos comportements modernes. Aujourd’hui, cet appétit nous expose aux effets délétères d’une alimentation riche en sucres : obésité, diabète, caries dentaires… mais aussi troubles de la mémoire.

Mémoire et alimentation : ce que révèle la recherche sur les rongeurs

Un récent travail mené par une équipe australienne dirigée par Simone Rehn (University of Technology Sydney) s’est penché sur les liens entre alimentation et cognition. À travers une méta-analyse de 27 études précliniques sur des rongeurs, les chercheurs ont voulu savoir si les dégâts cognitifs induits par un régime riche en sucre ou en graisses pouvaient être inversés par une meilleure hygiène alimentaire.

Le constat est nuancé : certes, les rongeurs ayant adopté une alimentation plus saine après deux semaines de malbouffe affichaient une amélioration notable de leur mémoire spatiale. Toutefois, leurs performances n’égalaient jamais celles des animaux toujours nourris sainement. Selon le professeur Mike Kendig, ces résultats montrent que « L’amélioration du régime alimentaire profite à la mémoire, mais ne permet pas de revenir complètement au niveau initial. »

L’empreinte du sucre sur le cerveau semble tenace

Si certains types d’alimentation (notamment riches en graisses) semblent permettre une récupération partielle des capacités mémorielles, les régimes à forte teneur en sucres – ou combinant graisses et sucres – offrent peu d’espoir de restauration complète. Les auteurs suggèrent que le sucre joue un rôle clé dans cette limitation.

Les analyses ont également mis en lumière l’implication directe de l’hippocampe, région cérébrale essentielle pour la mémoire et l’apprentissage. Des travaux antérieurs avaient déjà établi un lien entre les régimes gras/sucrés et une réduction du volume ou des fonctions hippocampiques chez l’humain.

L’adoption précoce d’habitudes saines : la meilleure protection ?

Faut-il donc céder au fatalisme ? Pas forcément, insistent les scientifiques : il est toujours bénéfique d’améliorer son alimentation. Cependant, ils rappellent qu’il serait risqué de penser que tout dommage causé par le sucre est aisément réversible. Protéger sa santé cérébrale semble exiger d’agir sans attendre plutôt que compter sur une récupération miraculeuse après des années d’excès.

Parmi les recommandations principales issues de cette étude :

Diminuer la consommation de sucres ajoutés dès que possible.

Privilégier une alimentation équilibrée pour préserver sa mémoire.

Si nos envies sucrées sont parfois difficiles à ignorer, il importe d’en mesurer l’impact sur notre cerveau – et peut-être revoir notre rapport au dessert du soir.