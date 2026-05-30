Une vaste étude révèle que nos idées sur le jeûne étaient erronées

Une vaste étude remet en question les idées reçues sur le jeûne, révélant que ses effets pourraient être bien différents de ce que l’on pensait jusqu’à présent. Les chercheurs appellent à reconsidérer certaines pratiques alimentaires populaires.

Tl;dr Le jeûne court n’altère pas la cognition des adultes sains.

Effets négatifs possibles chez les enfants et jeûnes prolongés.

L’impact apparaît surtout lors de tâches liées à l’alimentation.

Jeûne et cerveau : des idées reçues à nuancer

S’interroger sur les effets du jeûne sur nos capacités intellectuelles est une préoccupation bien ancrée, souvent alimentée par le discours ambiant : « Vous n’êtes pas vous-même quand vous avez faim », ou encore l’éternel conseil selon lequel le petit-déjeuner serait indispensable pour nos fonctions cognitives. Pourtant, une vaste synthèse scientifique vient de rebattre les cartes.

Une analyse solide pour bousculer les certitudes

Dans une méta-analyse rassemblant 63 articles scientifiques (soit 71 études indépendantes et plus de 3 400 participants), les chercheurs Christoph Bamberg, de l’université Paris Lodron, et David Moreau, de l’université d’Auckland, ont examiné en profondeur le lien entre restriction alimentaire temporaire et performances intellectuelles. Leurs travaux, récemment publiés dans le Psychological Bulletin, s’appuient sur une méthodologie rigoureuse faisant appel aux statistiques bayésiennes. Ce choix permet d’intégrer diverses sources statistiques tout en affinant la probabilité d’un réel effet du jeûne.

Le résultat principal est net : chez les adultes en bonne santé, un jeûne court (environ 12 heures) ne provoque aucune baisse notable des performances cognitives. Mémoire, prise de décision ou rapidité d’exécution : aucune différence significative n’a été observée entre personnes à jeun et celles ayant mangé normalement.

Nuançons : des effets chez certains groupes

Mais ce panorama rassurant doit être nuancé. D’après les auteurs, dès que le jeûne se prolonge au-delà de douze heures, on perçoit une légère diminution des capacités mentales. Et chez les enfants ou adolescents – certes minoritaires dans l’échantillon – ces déclins sont nettement plus marqués : pour eux, maintenir trois repas quotidiens semble crucial au bon développement du cerveau.

Autre point saillant : si l’on observe un effet, il se manifeste surtout lors d’exercices impliquant des stimuli alimentaires (par exemple lorsqu’il s’agit de regarder des images de nourriture ou d’associer des mots liés à l’alimentation). Les tâches neutres restent globalement épargnées.

Circadien : Les tests cognitifs réalisés tardivement révèlent une sensibilité accrue au manque d’énergie, soulignant l’influence possible du rythme biologique.

Bilan : un outil individuel à manier avec discernement

Finalement, comme le résume David Moreau, « Le message essentiel est celui de la réassurance : chez la majorité des adultes en bonne santé, la cognition demeure stable pendant un jeûne court. » Mais il insiste aussi : chaque situation reste unique et la consultation médicale demeure recommandée avant toute modification alimentaire. Car si le jeûne intermittent attire pour ses bienfaits métaboliques — amélioration du système cardiovasculaire, réduction de l’inflammation — son adoption ne doit jamais sacrifier ni prudence ni écoute du corps.