Des essais révèlent que les cellules souches relancent la production d’insuline chez les diabétiques de type 1

Des essais cliniques récents révèlent que l’utilisation de cellules souches pourrait permettre de rétablir la production d’insuline chez des personnes atteintes de diabète de type 1, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour le traitement de cette maladie auto-immune.

Tl;dr Les cellules souches offrent des avancées majeures contre le diabète.

Des essais cliniques récents montrent une efficacité prometteuse.

Des défis persistent, notamment l’immunité et la sécurité des traitements.

Un potentiel thérapeutique en pleine évolution

À travers l’histoire récente de la médecine, rares sont les découvertes ayant autant suscité d’espoirs que celle des cellules souches embryonnaires humaines. Depuis leur première utilisation en laboratoire en 1998 – issue d’embryons donnés par des couples ayant eu recours à la fécondation in vitro – ces cellules ont ouvert la voie à un pan entier de recherches sur la capacité à générer différents tissus humains. Aujourd’hui encore, les lignées issues de ces premiers prélèvements constituent une ressource précieuse pour les scientifiques du monde entier.

Mais il y a eu un autre tournant majeur en 2007 : sous l’impulsion de Shinya Yamanaka au Japon et de James Thomson aux États-Unis, deux équipes sont parvenues à reprogrammer des cellules adultes – par exemple cutanées – pour leur redonner un état dit « pluripotent », comparable à celui des cellules souches embryonnaires. Ce progrès a permis de contourner certaines controverses éthiques et d’espérer des thérapies véritablement personnalisées grâce aux cellules souches pluripotentes induites (iPS), qui conservent l’ADN du patient.

Nouveaux espoirs face au diabète de type 1

C’est notamment dans le traitement du diabète de type 1 que ces avancées se révèlent porteuses. La maladie détruit les cellules bêta productrices d’insuline, rendant indispensable l’injection quotidienne de cette hormone et exposant les patients à d’importantes complications. Or, depuis peu, la recherche utilise des cellules souches embryonnaires ou iPS pour fabriquer en laboratoire ces fameuses cellules bêta. L’objectif ? Redonner au corps sa capacité naturelle à réguler la glycémie.

Les résultats préliminaires interpellent : une étude menée par Vertex Pharmaceuticals montre qu’après transplantation de cellules bêta dérivées de cellules souches chez douze patients, dix ont pu arrêter les injections d’insuline en six mois. Dans un cas documenté en Chine, des cellules adipeuses reprogrammées et implantées sous le muscle abdominal ont permis à un patient d’être indépendant vis-à-vis de l’insuline pendant plus d’un an.

L’obstacle immunitaire et les pistes innovantes

Pourtant, tout n’est pas résolu : le risque principal demeure le rejet immunitaire. Même lorsque les cellules proviennent du patient lui-même, elles peuvent être reconnues comme étrangères après leur manipulation en laboratoire ou victimes d’une nouvelle attaque auto-immune. Voici quelques stratégies envisagées pour y remédier :

Systèmes encapsulés protégeant physiquement les greffons contre le système immunitaire.

protégeant physiquement les greffons contre le système immunitaire. Modifications génétiques ciblées pour « masquer » les cellules auprès des défenses naturelles.

Un essai récent a démontré qu’une telle approche permettait à un patient transplanté de conserver ses nouvelles cellules fonctionnelles durant plusieurs semaines sans traitement immunosuppresseur.

Pistes prometteuses, mais prudence nécessaire

Malgré ces avancées remarquables, il convient de rappeler que ces traitements restent expérimentaux ; aucune autorisation n’a encore été délivrée par les autorités sanitaires telles que Santé Canada ou la Food and Drug Administration. Les patients intéressés doivent se tourner uniquement vers des essais cliniques encadrés. Les progrès accomplis suscitent néanmoins une réelle espérance : celle qu’un jour prochain, la médecine régénérative transforme durablement la prise en charge du diabète et d’autres maladies chroniques.

Bailey Laforest (doctorante), Jennifer Bruin (professeure associée), Université Carleton.