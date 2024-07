Le secret japonais des mannequins pour une perte de poids efficace

Les mannequins japonais maintiennent leur silhouette non seulement en contrôlant leur alimentation, mais aussi en suivant une méthode précise pour stimuler leur métabolisme. Et toi, que fais-tu pour booster ton métabolisme ?

Tl;dr Les mannequins japonais utilisent une méthode spécifique pour maintenir leur ligne.

La méthode consiste à stimuler le métabolisme en maintenant la température corporelle.

Les mannequins évitent les boissons et aliments froids pour ne pas ralentir le métabolisme.

L’approche est de consommer des boissons chaudes et prendre des douches tièdes.

Le secret de la minceur des mannequins japonais

Les mannequins japonais sont réputés pour leur silhouette svelte. Leur secret ne repose pas uniquement sur un régime alimentaire équilibré, mais aussi sur une méthode particulière pour stimuler leur métabolisme.

Le métabolisme, clé du contrôle du poids

Le métabolisme désigne l’ensemble des réactions chimiques qui se produisent dans nos cellules, transformant ce que nous consommons en énergie. Sonmi, mannequin et fondatrice de la marque de beauté Meeth, a révélé dans une interview à Vogue Espagne que plus le métabolisme est élevé, plus on dépense de calories et moins on stocke de graisses.

Maintenir la température corporelle pour booster le métabolisme

Il existe de multiples façons de booster son métabolisme : une pratique sportive régulière, une alimentation riche en protéines, une bonne hydratation et un sommeil de qualité. Toutefois, au Japon, on adopte une approche différente : celle de maintenir constamment la température corporelle.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

Ainsi, même en pleine chaleur, les mannequins japonais évitent de refroidir leur corps. « Ils essaient toujours de ne pas refroidir leur corps », explique Sonmi. Par conséquent, ils évitent les glaces et les boissons fraîches. Car si la température du corps baisse, « le métabolisme ralentit et la régénération des cellules aussi », ajoute l’experte.

En suivant cette logique, pour garder la ligne cet été, il serait préférable de déguster un chocolat chaud ou une tasse de thé plutôt qu’une citronnade glacée, et de privilégier les douches tièdes.