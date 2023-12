Découvrez 10 stratégies infaillibles pour mincir avant les fêtes

Pour ceux qui souhaitent alléger leur poids avant les festivités de fin d'année, synonymes de repas copieux et de retrouvailles, voici dix astuces pour donner un répit à votre corps avant les excès des fêtes. Prêt à relever le défi ?

Tl;dr Le Dr Jean-Michel Cohen recommande de privilégier les protéines maigres pour perdre du poids.

Il est important de consommer des légumes, mais de limiter la consommation de fruits.

Les féculents à index glycémiques bas, l’activité physique et un sommeil suffisant sont essentiels à la perte de poids.

Il est déconseillé de sauter des repas, de limiter la consommation d’alcool et de manger lentement.

Avec les festivités de fin d’année qui approchent, nous sommes nombreux à chercher des conseils pour perdre du poids avant de nous engager dans des repas copieux. Voici quelques conseils pour y arriver.

Choix de l’alimentation

Le Dr Jean-Michel Cohen, nutritionniste renommé, conseille de privilégier les protéines maigres, telles que le poisson, les crustacés ou les volailles, pour leur faible teneur en gras saturés et en calories. Les végétariens peuvent remplacer ces aliments par des mélanges de féculents et de légumineuses.

Les légumes, riches en nutriments et peu caloriques, sont de précieux alliés. Cependant, il est important de ne pas confondre légumes et fruits. En effet, les fruits sont des sources de sucres et leur consommation doit être modérée.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

Activité physique et repos

En parallèle d’une alimentation équilibrée, une activité physique régulière permet d’optimiser la perte de poids. Cela ne signifie pas nécessairement sport intensif. Une simple promenade en forêt ou à vélo peut suffire.

Un sommeil suffisant est également crucial pour le métabolisme. Une nuit trop courte peut engendrer une augmentation de la faim et une diminution de la satiété.

Hydratation et consommation d’alcool

Une bonne hydratation, environ 2 litres d’eau par jour, favorise la sensation de satiété et peut calmer une fringale. Par ailleurs, il est recommandé de limiter la consommation d’alcool, véritable bombe calorique. Si vous souhaitez quand même vous autoriser un verre, optez pour des boissons moins caloriques comme le panaché, la bière ou le cidre.