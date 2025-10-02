Le syndrome des ovaires polykystiques : un facteur méconnu d’anxiété et de dépression chez les femmes ?

De nombreuses femmes souffrent du syndrome des ovaires polykystiques (SOPK), une affection souvent méconnue, qui pourrait jouer un rôle dans l’apparition de troubles anxieux et dépressifs, selon certaines études récentes.

Tl;dr Le SOPK affecte aussi la santé mentale des femmes.

Dépression et anxiété fréquentes chez les patientes SOPK.

Traitement efficace : approche médicale et soutien psychologique.

Une dimension méconnue du syndrome des ovaires polykystiques

Lorsqu’on évoque le syndrome des ovaires polykystiques, ou SOPK, l’attention se porte souvent sur l’irrégularité des cycles, la prise de poids ou l’infertilité. Pourtant, une facette demeure largement sous-estimée : son impact profond sur la santé mentale. Plusieurs études récentes font état d’un constat frappant : les femmes atteintes de cette pathologie courent deux à trois fois plus de risques de souffrir d’anxiété, de dépression ou de troubles liés à l’image corporelle que celles qui n’en sont pas atteintes.

Des chiffres qui interpellent et un cercle vicieux

Selon une méta-analyse publiée dans Human Reproduction Update, près de 40 % des femmes touchées présentent des épisodes dépressifs notables, tandis que plus de 30 % reçoivent un diagnostic d’anxiété. Difficile d’y voir une simple coïncidence : les déséquilibres hormonaux au cœur du SOPK — notamment l’augmentation des androgènes et la résistance à l’insuline — perturbent également les neurotransmetteurs impliqués dans la gestion des émotions. À cela s’ajoutent les symptômes visibles comme l’acné, l’hirsutisme ou les variations pondérales qui fragilisent l’estime de soi. Le poids du regard social, autour notamment de la fertilité ou de l’apparence physique, alimente ce sentiment d’isolement.

L’importance d’une prise en charge globale

Face à ces enjeux croisés, les spécialistes recommandent systématiquement une collaboration entre psychiatres et gynécologues pour optimiser la gestion des symptômes. Certes, il existe plusieurs pistes pour retrouver un certain équilibre psychique et corporel :

alimentation adaptée, activité physique régulière et sommeil réparateur peuvent atténuer tant les troubles métaboliques que ceux liés à la dépression ou à l’anxiété ;

techniques de pleine conscience, tenue d’un journal intime ou encore groupes de parole (en ligne comme en présentiel) favorisent la résilience émotionnelle.

Mais si ces changements s’avèrent bénéfiques, ils ne sauraient remplacer une intervention professionnelle lorsque tristesse persistante, anxiété accrue ou troubles alimentaires apparaissent. Les médecins mettent ainsi en garde contre toute minimisation des problèmes psychologiques.

Un accompagnement essentiel pour reconstruire le lien corps-esprit

Recourir précocement à un suivi psychologique — thérapies comportementales ou traitements médicamenteux — peut véritablement transformer le quotidien des patientes. Comme le souligne le Dr Sweta Kumar, consultante en gynécologie-obstétrique au sein du Surya Mother and Child Super Specialty Hospital, « demander de l’aide n’est jamais un signe de faiblesse ; c’est le point de départ vers une reconstruction en profondeur du corps et de l’esprit ». Traiter ensemble les aspects physiques et émotionnels du syndrome des ovaires polykystiques s’impose aujourd’hui comme un impératif médical autant qu’humain.