Le thé idéal pour les plus de 60 ans

Il est peut-être déjà familier pour vous, sans même que vous en ayez conscience. Et si on tentait de deviner de qui il s'agit ?

Tl;dr Un bon sommeil aide à une bonne récupération physique, psychologique et intellectuelle.

Une étude démontre les effets positifs du thé matcha sur le sommeil et la cognition des personnes âgées.

Malgré sa caféine, le matcha améliore le sommeil grâce à la théanine, un acide aminé.

La consommation régulière de matcha peut améliorer la perception émotionnelle et la qualité du sommeil chez les aînés.

Le matcha, un allié pour le sommeil et la cognition

Un sommeil de qualité est essentiel pour une bonne récupération sur le plan physique, psychologique et intellectuel. Cependant, avec l’âge, le sommeil tend à se dégrader, entraînant des conséquences non négligeables. Une étude publiée dans « PLOS ONE » révèle qu’une personne dormant moins de six heures par nuit entre 50 et 60 ans aurait 30% de risques supplémentaires de développer une démence.

Une étude prometteuse

Dans cette même étude, les chercheurs ont analysé les données de 99 personnes âgées de 60 à 85 ans, dont 64 présentaient un déclin cognitif subjectif et 35 une déficience cognitive légère. Divisés en deux groupes aléatoires, le groupe d’intervention a reçu deux grammes d’un thé spécifique par jour pendant un an tandis que le groupe témoin recevait une boisson similaire en apparence, couleur et odeur.

Les effets bénéfiques du thé matcha

Le thé matcha, riche en vitamines C et E, en minéraux, magnésium et potassium, a démontré une amélioration significative de la capacité à maintenir l’attention et de l’acuité sociale du groupe d’intervention. En dépit de sa teneur en caféine, généralement perturbatrice du sommeil, le thé matcha a amélioré la qualité du sommeil des participants grâce à sa teneur en théanine, un acide aminé aux vertus relaxantes, anti-anxiété et anti-stress.

