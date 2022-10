Le virus SARS-CoV-2 mute encore : qu’est-ce que ce variant XXB ?

Parmi plusieurs centaines de sous-lignées du variant Omicron, un nouveau pourrait bien devenir dominant.

Le 5 octobre dernier, l’OMS indiquait en conférence de presse qu’“Omicron reste la variante dominante dans le monde”, et que “plus de 300 sous-variants” sont suivis.

Plus tard, au quotidien La Dépêche du Midi, le Pr Antoine Flahault qui est épidémiologiste et directeur de l’Institut en santé globale de la faculté de médecine de Genève, indiquait que l’un d’eux, baptisé XBB, est “issu d’une combinaison de deux sous-lignages d’Omicron”.

XBB : une première détection à Singapour

Le spécialiste précise qu’après avoir été observé pour la première fois à Singapour, sa vitesse de propagation est rapide au point qu’“En Australie, il représente désormais 5% des échantillons séquencés, avec une croissance très rapide et très récente”.

Et avec des cas en Europe et de l’autre côté de l’Atlantique, il pourrait bien “coexister avec d’autres sous-variants qui semblent partager certaines caractéristiques communes avec XBB”.

Quid de l’efficacité vaccinale ?

Pour l’heure, ce nouveau variant ne semble être en mesure ni de contourner l’efficacité des vaccins déjà disponibles, ni mettre en danger l’immunité acquise par les infections des variants connus.

Alain Flahault indique à ce sujet :

L’immunité à médiation cellulaire – celle qui permet à notre organisme de lutter contre les formes graves de Covid – n’est pas, à notre connaissance, contournée par ces nouveaux variants. Les vaccins, mono et bivalents, devraient donc continuer à nous protéger efficacement contre les risques d’hospitalisation et de décès liés au Covid.

SARS-CoV-2 : Une mutation qui n’est pas finie

À Ouest-France cette fois, Yannick Simonin, virologue et enseignant-chercheur à l’université de Montpellier, explique : “Omicron continue et continuera de muter régulièrement. On le voit avec l’apparition de nombreux sous-lignages au sein de ce variant. Tous ces sous-lignages possèdent une ou plusieurs mutations par rapport au variant d’origine. Le SARS-CoV-2 continue donc d’évoluer constamment”.

Il rappelle en outre que le seul fait qu’Omicron étant à l’origine de nombreux sous-lignages, il est important que certains soient placés sous une surveillance plus accrue.