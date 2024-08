L’efficacité du vaccin Mpox : vérité ou mythe ?

L'inquiétude mondiale grandit face à la propagation du mpox, autrefois appelé "variole du singe", notamment avec l'émergence d'un variant plus contagieux et mortel en Europe. L'arrivée imminente de ce virus en France soulève des questions sur l'efficacité de l'actuel vaccin. Qu'en est-il vraiment ?

Tl;dr Le mpox, plus contagieux et mortel, inquiète les autorités mondiales.

La France pourrait être touchée par ce nouveau variant du mpox.

Un vaccin existe, mais son efficacité contre le nouveau variant reste incertaine.

Une production accrue du vaccin est prévue pour répondre à la demande.

Le mpox : une inquiétude grandissante

Le mpox, autrefois connu sous le nom de « variole du singe« , suscite une inquiétude croissante chez les autorités du monde entier. Un variant plus contagieux et plus mortel a vu le jour en Europe, et la France pourrait bientôt enregistrer ses premiers cas. Est-ce que le vaccin existant sera efficace contre cette nouvelle souche ?

Une maladie ancienne, un nouveau défi

Identifié pour la première fois en 1958, le « virus du mpox » n’est pas un nouveau venu. Cependant, cette souche plus virulente représente un défi sans précédent. Un vaccin, initialement développé pour la souche de 2022, est déjà sur le marché. La question demeure : sera-t-il efficace contre ce nouveau variant?

Efficacité du vaccin : une lueur d’espoir

La réponse pourrait être positive. Lors de la première pandémie de 2022, le vaccin contre la variole s’est avéré efficace. Selon Brigitte Autran, immunologiste et présidente du comité Covars, il n’y a aucune raison pour que ce vaccin ne fonctionne pas contre le variant qui vient d’émerger.

Production de vaccin : une course contre-la-montre

La biotech danoise Bavarian Nordic prévoit d’augmenter la production de son vaccin. Le but : produire 10 millions de doses d’ici à la fin de 2025. L’infectiologue Karine Lacombe assure qu’il n’y a aucune inquiétude quant à l’accès aux vaccins en France.