Les bienfaits de l’immersion en eau glacée

Est-ce que vous devriez vous lancer ? Ce que révèle une nouvelle étude sur les bienfaits de l'immersion dans l'eau glacée.

L’eau froide : une tendance bien-être à l’efficacité discutable

Bien que les bains de glace et les plongées dans l’eau froide soient devenues à la mode pour traiter divers maux, une nouvelle étude suggère que les bénéfices de ces pratiques ne sont pas aussi clairs qu’il n’y paraît.

Les bénéfices de l’immersion dans l’eau froide : entre réalité et mythe

Des chercheurs ont analysé des documents antérieurs sur l’immersion dans l’eau froide et la santé pour leur étude, publiée dans la revue PLoS One. Ils ont trouvé que ces pratiques glacées peuvent avoir certains bénéfices, mais de nombreuses questions restent en suspens.

L’immersion dans l’eau froide a gagné en popularité, et beaucoup la présentent comme un remède miracle pour tout, de la réduction de l’anxiété à l’amélioration de l’immunité. Cependant, une analyse plus approfondie de ces affirmations révèle que les preuves scientifiques sont souvent incomplètes ou contradictoires.

Quels impacts de l’eau froide sur la santé ?

Pour cette étude, les chercheurs ont voulu examiner comment l’immersion dans l’eau froide affecte le citoyen moyen, étant donné que la recherche a principalement porté sur des athlètes de haut niveau.

Dans le cadre de leur analyse, les auteurs ont conduit une revue systématique et une méta-analyse de 11 études sur l’immersion dans l’eau froide. Ces études comprenaient 3 177 participants qui ont pratiqué divers types d’immersion, dont des bains de glace, des douches froides et des plongées dans l’eau froide.

Les résultats de l’étude : des découvertes surprenantes

Les chercheurs ont découvert que l’immersion dans l’eau froide provoque une augmentation immédiate de l’inflammation. « Au premier abord, cela semble contradictoire, car nous savons que les bains de glace sont régulièrement utilisés par les athlètes de haut niveau pour réduire l’inflammation et les douleurs musculaires après l’exercice », explique un co-auteur de l’étude.

De plus, l’immersion dans l’eau froide n’a pas été immédiatement associée à une réduction du stress, mais elle a été associée à une baisse des niveaux de stress 12 heures plus tard. Il n’y a pas eu non plus d’augmentation immédiate de l’immunité. Cependant, une étude a révélé que les personnes qui prenaient régulièrement des douches froides prenaient moins de congés maladie.

Un impact positif sur la qualité de vie ?

Les chercheurs ont également constaté que l’immersion dans l’eau froide peut mener à une meilleure qualité de vie et à un sommeil amélioré. Ils concluent toutefois que davantage de recherches sont nécessaires pour comprendre ce qui se passe dans le corps pendant l’immersion dans l’eau froide. En effet, bien que de nombreuses personnes jurent par l’immersion dans l’eau froide, les preuves scientifiques sont encore en développement.

L’eau froide : une pratique à essayer avec précaution

Si vous êtes curieux des effets de l’immersion dans l’eau froide, les experts estiment qu’il est sûr d’expérimenter cette pratique à condition de ne pas avoir certaines conditions de santé préexistantes. Enfin, il est recommandé de commencer doucement, d’augmenter progressivement la durée de l’immersion, et de ne jamais essayer l’immersion dans l’eau en dessous de 4°C. Il est également conseillé de limiter les séances à 10 minutes et de toujours avoir quelqu’un à proximité lors de l’expérimentation de l’immersion dans l’eau froide.