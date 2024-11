Les bienfaits des aliments épicés pour le cœur et les 5 à consommer régulièrement

En somme, les épices sont bien plus que de simples condiments. Elles sont des alliées précieuses pour notre santé, à condition de les consommer régulièrement et avec modération.

D’autres épices, tels que le curcuma riche en curcumine, ont des propriétés anti-inflammatoires, protégeant les vaisseaux sanguins des dommages. De plus, la capsaïcine peut réduire le taux de LDL, le « mauvais » cholestérol, tout en maintenant ou en augmentant le HDL, le « bon » cholestérol, une balance essentielle pour la santé du cœur.

Une étude parue dans le Journal of Clinical Nutrition a démontré que la consommation régulière de piments était associée à une diminution du risque de maladie cardiaque. En effet, les piments renferment un composé actif appelé capsaïcine qui favorise la dilatation des vaisseaux sanguins, améliorant ainsi la circulation sanguine et diminuant la pression sur le cœur.

Découvrez comment l'alimentation épicée peut améliorer la santé de votre cœur et cinq aliments épicés à consommer régulièrement pour bénéficier de ces avantages.

