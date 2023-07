Maladies cardiovasculaires : six aliments pour les prévenir

On le sait, le coeur peut être protégé avec l'activité physique, mais aussi par l'alimentation. Une étude le démontre une nouvelle fois.

Une étude canadienne basée sur des données internationales démontre que l’introduction de six aliments essentiels dans l’alimentation quotidienne peut réduire le risque de crise cardiaque et d’accident vasculaire cérébral.

Les chercheurs ont analysé les données sanitaires de 245 000 personnes en provenance de 80 pays et cinq études nutritionnelles.

Et les voici :

Tous ces aliments délivrent les nutriments nécessaires à une bonne santé du cœur et des vaisseaux sanguins.

Pour autant, les scientifiques rappellent qu’une bonne alimentation ne repose pas sur une méthode miracle. Dans un communiqué, ils résument ainsi :

Et les chercheurs de préciser que plutôt que les restrictions, les bonnes habitudes sont à chercher du côté de la modération :

Une consommation modérée de poisson et de produits laitiers entiers est associée à un risque plus faible de maladies cardiovasculaires et de mortalité. Les mêmes résultats peuvent être obtenus avec une consommation modérée de céréales et de viandes, à condition qu’il s’agisse de céréales complètes non raffinées et de viandes non transformées.