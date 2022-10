Les cas de tuberculose progressent dans le monde

L'OMS a pointé une hausse des cas de 4,5% en un an. Une situation inédite depuis plus de deux décennies.

Jeudi, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a fait état de 10,6 millions de personnes ayant développé la tuberculose en 2021. Soit une hausse de 4,5% en un an. Covid et confinements liés sont la cause d’un repli des dépistages et de l’accès aux soins, a déploré l’OMS.

Une situation résumée par Tereza Kasaeva, directrice du Programme mondial de lutte contre la tuberculose :

Nous avons malheureusement observé l’an dernier pour la première fois depuis plus de deux décennies une augmentation du nombre de personnes qui développent la maladie ainsi que sa forme pharmacorésistante.

Un repli entre 2005 et 2019

Entre 2020 et 2021, le taux d’incidence, c’est-à-dire le nombre de cas pour 100 000 personnes et par an affichait une hausse de 3,6%. Alors que pendant 20 ans, il avait baissé de 2% par an.

Le nombre de décès dûs à la tuberculose a atteint 1,6 million en 2021, retrouvant son niveau de 2017, après un recul entre 2005 et 2019. Il s’agit d’une hausse de plus de 14% par rapport à 2019, quand la tuberculose avait tué 1,4 million de personnes.

La forte influence du Covid

L’OMS a pour objectif de réduire de 90% les décès consécutifs de cette maladie contagieuse, et de 80% le taux d’incidence à l’horizon 2030 et par rapport à 2015. Mais cette hausse des cas pourrait bien mettre à mal cet objectif.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, à la tête de l’OMS, s’est montré toutefois optimiste :