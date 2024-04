Pour l’OMS, la transmission de la grippe aviaire H5N1 à l’homme est “une énorme inquiétude”

Jusqu’à présent, les cas aberrants de H5N1 se cantonnent à des évènements isolés, tels que le décès d’un enfant de neuf ans au Cambodge en février, après trois décès dans le même pays en 2023. Le patient américain quant à lui n’a montré qu’une conjonctivite avant d’être isolé et traité avec un médicament antiviral.

Farrar a souligné l’importance de comprendre le nombre d’infections humaines qui passent inaperçues, car c’est là que l’adaptation du virus se produira. Il a également critiqué l’insuffisance des systèmes de surveillance et de détection des infections, mentionnant que “même dans le pays le plus riche du monde”, des études sérologiques ont dû être lancées pour évaluer la transmission potentiellement omise.

