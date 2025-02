Les effets insoupçonnés des aliments sans gluten sur votre prise de poids

Les effets secondaires cachés des aliments sans gluten qui contribuent à votre prise de poids.

Tl;dr Les aliments sans gluten ne sont pas nécessairement bons pour la santé.

La nourriture sans gluten peut contenir plus de sucre et de calories.

Les personnes sans intolérance au gluten devraient éviter les aliments sans gluten.

Mythe ou réalité : les aliments sans gluten sont-ils vraiment sains ?

Ces dernières années, les stars et les passionnés de bien-être ont fait des aliments sans gluten une véritable tendance. Ces produits ont acquis une réputation de santé en étant considérés comme étant « sans glucides ». De nombreuses personnes les considèrent comme favorisant la perte de poids. Cependant, une nouvelle étude suggère le contraire.

Le gluten : ami ou ennemi ?

Le gluten est une protéine que l’on retrouve dans le blé, l’orge, le seigle et d’autres céréales. Beaucoup de personnes atteintes de la maladie cœliaque ou d’une intolérance au gluten optent pour des aliments sans gluten, tels que les fruits, les légumes, la viande et les œufs, ainsi que des aliments transformés tels que le pain ou les pâtes sans gluten.

Cependant, il semble que les aliments sans gluten ne soient pas faits pour tout le monde, en particulier ceux qui sont transformés, car ils peuvent contenir des quantités élevées de sucres cachés et de calories, et manquer de nutriments essentiels tels que les fibres et les protéines.

Les aliments sans gluten : un piège à calories ?

Des chercheurs ont analysé 39 produits sans gluten et ont comparé leur composition nutritionnelle à celle d’autres alternatives contenant du gluten. Il s’est avéré que les aliments sans gluten manquaient de nombreux nutriments. Ils contenaient en particulier moins de protéines et plus de sucre et de calories que leurs homologues.

Par ailleurs, les experts affirment que vous ne perdrez pas de poids avec un régime sans gluten à moins de contrôler les portions ou de privilégier les aliments entiers tels que les fruits, les légumes et les protéines maigres. Consommer des aliments transformés sans gluten pourrait en effet être un piège à prise de poids.

Le sans gluten : une nécessité pour certains, un piège pour d’autres

Les aliments sans gluten sont destinés à ceux qui ont une allergie ou une sensibilité au gluten. Les personnes présentant de telles intolérances peuvent ressentir des symptômes tels que diarrhée, maux d’estomac, ballonnements, indigestion, vomissements, constipation, éruptions cutanées, acné et peau sèche.

Cependant, les personnes qui ne sont pas allergiques devraient éviter de consommer des aliments sans gluten. Au lieu de perdre du poids, elles pourraient finir par prendre du tour de taille. Une étude de 2021 publiée dans la revue Nutrients a révélé que 81% des patients qui ont suivi un régime sans gluten ont pris du poids sur une période de deux ans.

Le choix d’un régime sans gluten ou de produits sans gluten n’est pas une bonne idée pour les personnes non intolérantes à la protéine. Il est donc important de se renseigner et de consulter un professionnel de santé avant de se lancer dans un tel régime.