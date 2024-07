Les éponges magiques ne le sont pas pour la planète et notre corps

Afin de réduire ces risques, plusieurs alternatives existent aux éponges magiques. Les éponges naturelles en cellulose ou luffa, les chiffons en microfibres, les brosses naturelles ou synthétiques et les solutions de nettoyage maison sont toutes des solutions respectueuses de l’environnement et de notre santé .

Des chercheurs de l’Université de Nanjing en Chine ont comparé la libération de microplastiques par différentes marques d’éponges magiques dans une étude. Ils ont découvert que celles constituant une mousse plus dense libèrent moins de microplastiques.

Ces éponges sont composées d’une mousse de mélamine, un plastique dur mais léger possédant des propriétés abrasives qui permettent de nettoyer sans produits chimiques . Cependant, leur utilisation libère des particules minuscules de microplastiques . Ces particules se dispersent dans l’environnement, franchissant les filtres des stations d’épuration pour atteindre nos rivières et nos océans.

Les éponges et gommes “magiques” ont pris une place importante dans nos foyers. Avec un coût aussi bas que 2 euros dans les grandes marques comme Mr Propre ou Scotch Brite, leur attractivité est évidente. De plus, leur efficacité contre les taches tenaces est reconnue .

Les éponges magiques blanches, tout aussi utiles qu'efficaces pour éliminer divers types de saleté, se sont largement répandues dans nos maisons. Cependant, des experts alertent sur leur potentiel danger et déconseillent leur utilisation. Quelle est l'alternative plus sûre à ces éponges?

