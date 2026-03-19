Les experts alertent sur un trouble oculaire rare lié aux tatouages pouvant entraîner la perte de la vue

Des experts alertent sur un trouble oculaire rare lié aux tatouages, susceptible d’entraîner une perte de vision. Cette complication, bien que peu fréquente, soulève des préoccupations quant aux risques pour la santé oculaire associés à certaines pratiques de tatouage.

Tl;dr Les tatouages peuvent causer une uvéite rare et grave.

L’encre noire et les grands tatouages augmentent le risque.

Traitements possibles, mais perte de vision fréquente.

Un phénomène émergent : quand le tatouage menace la vue

Depuis plusieurs années, les tatouages s’imposent dans la culture australienne, marquant désormais près d’un tiers de la population. Ce rite de passage très répandu cache pourtant un revers méconnu : l’apparition progressive d’une affection oculaire rare, mais préoccupante, l’uvéite associée au tatouage. Récemment identifiée par des spécialistes australiens, cette maladie inquiète en raison de son potentiel à provoquer une perte irréversible de la vision.

Encre toxique et réactions immunitaires

L’origine du problème semble résider dans la composition même des encres utilisées. En Australie, les règles entourant les ingrédients des encres sont moins strictes qu’en Europe ; certaines substances interdites dans l’Union européenne restent autorisées localement. Bien que la majorité des porteurs de tatouages ne développent aucune réaction, quelques personnes voient leur système immunitaire réagir violemment contre l’encre, provoquant une inflammation généralisée. Les cellules inflammatoires parviennent parfois à franchir la barrière protectrice de l’œil — appelée barrière hémato-oculaire — et déclenchent alors une atteinte de l’uvée, couche intermédiaire essentielle pour la mise au point visuelle.

Quels risques ? Qui est concerné ?

Au fil des études récentes – notamment celle menée en 2025 sur 40 cas australiens –, il apparaît que le nombre d’incidents a doublé à l’échelle mondiale depuis 2010. Certes rare, cette pathologie pourrait être sous-estimée selon certains chercheurs qui n’hésitent plus à parler d’enjeu de santé publique. Les symptômes ? Douleurs soudaines, rougeur oculaire et photophobie. Il est démontré que :

Les grands motifs et l’usage d’encre noire semblent particulièrement associés à ce type d’uvéite.

Aucune prédominance n’a été constatée entre hommes et femmes ; toutefois, les individus souffrant déjà d’affections auto-immunes (sclérose en plaques, arthrites particulières ou maladies inflammatoires chroniques de l’intestin) courent un risque accru. La sarcoïdose, pathologie pulmonaire inflammatoire, a également été citée comme facteur aggravant.

Sous surveillance : traitements et prévention

Si les formes légères peuvent bénéficier d’un traitement par collyre à base de corticoïdes visant à apaiser l’inflammation et renforcer la protection interne de l’œil, il arrive fréquemment que des injections locales ou des médicaments immunosuppresseurs soient nécessaires pendant plusieurs mois. Malgré ces options thérapeutiques, environ 75 % des patients perdent temporairement la vue, tandis que 17 % subissent une atteinte visuelle permanente ; beaucoup développent aussi des complications comme le glaucome ou la cataracte.

Face à ces risques, toute anomalie — qu’elle touche le site du tatouage ou se manifeste par une gêne visuelle soudaine — doit inciter à consulter sans tarder un optométriste. L’évolution rapide du phénomène impose une vigilance accrue alors que les tatouages continuent de gagner en popularité en Australie.