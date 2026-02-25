La myopie explose : une habitude répandue pointée du doigt

La myopie connaît une progression rapide à l’échelle mondiale. Des études récentes suggèrent qu’une habitude quotidienne répandue, liée notamment à l’utilisation accrue des écrans, pourrait jouer un rôle déterminant dans cette augmentation préoccupante des troubles de la vue.

Tl;dr La myopie progresse, liée au manque de lumière intérieure.

Ce n’est pas seulement l’usage des écrans en cause.

Une nouvelle hypothèse lie focus visuel et stimulation rétinienne.

Une progression mondiale préoccupante

Depuis plusieurs années, le nombre de cas de myopie explose à travers le globe. Selon les projections, près de 40 % des jeunes pourraient être concernés d’ici 2050. Si l’on a souvent pointé du doigt la multiplication des écrans dans notre quotidien, une récente étude menée par des chercheurs du State University of New York (SUNY) College of Optometry propose une piste complémentaire : c’est l’ensemble de nos habitudes d’intérieur, avec un déficit notable d’exposition à la lumière naturelle, qui pourrait jouer un rôle déterminant.

Des expériences pour comprendre les mécanismes visuels

Pour tenter d’élucider ce phénomène, l’équipe new-yorkaise a recruté 34 volontaires – dont 21 atteints de myopie – soumis à des tests oculaires précis. Les participants devaient fixer des cibles lumineuses ou contrastées, œil après œil. Ces exercices ont permis d’observer trois comportements clés lors du regard vers des objets proches : la mise au point (ou accommodation), la convergence des yeux et la constriction des pupilles. L’objectif ? Évaluer comment ces mécanismes interagissent avec les voies dites ON et OFF de la rétine, essentielles pour traiter respectivement la lumière et l’obscurité.

Les résultats sont sans appel : chez les myopes, les yeux convergent davantage avant même le début de la mise au point, tandis que leurs pupilles se contractent plus que chez les personnes sans trouble visuel. Ce constat tend à confirmer un affaiblissement de la voie ON, déjà suspectée dans le développement de la maladie.

L’importance sous-estimée de la lumière naturelle

Alors que nous pensions que seule la vision floue favorisait l’apparition de la myopie, il semblerait qu’un autre facteur soit en jeu : le manque d’illumination rétinienne durant les tâches rapprochées en intérieur. Comme le souligne Jose-Manuel Alonso, neuroscientifique visuel, « la myopie atteint aujourd’hui un niveau quasi épidémique sans qu’on puisse l’expliquer totalement ». Son équipe suggère désormais que privilégier la netteté au détriment de la luminosité enclencherait un cercle vicieux aggravant le trouble. Un phénomène exacerbé par nos vies passées principalement en espaces fermés.

Concrètement, voici ce qui se produit lors du travail rapproché en intérieur :

Pupille rétrécie pour affiner l’image malgré une faible luminosité ;

Diminution de la stimulation lumineuse reçue par la rétine ;

Affaiblissement progressif du système visuel qui accentue la myopie.

Nouvelles pistes pour prévenir et traiter ?

L’étude présente certaines limites – effectif restreint, absence de suivi longitudinal ou comparaison directe entre intérieur et extérieur –, mais elle apporte un éclairage novateur sur cette pathologie complexe à forte composante génétique. En soulignant que « ce n’est pas une réponse définitive, mais une hypothèse fondée sur une physiologie mesurable », le professeur Alonso invite à repenser prévention et traitements futurs : miser sur une meilleure exposition lumineuse dès l’enfance pourrait bien constituer une arme efficace contre cette vague silencieuse qui touche déjà tant d’adolescents.