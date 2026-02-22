Une action essentielle pour freiner l’apparition des symptômes d’Alzheimer

Des études récentes mettent en avant l’importance d’un facteur clé pour retarder l’apparition des symptômes de la maladie d’Alzheimer. Ce geste simple pourrait permettre de préserver plus longtemps les capacités cognitives des personnes à risque.

Tl;dr Le sommeil profond protège contre le déclin lié à Alzheimer.

Même avec des signes biologiques d’Alzheimer, mémoire préservée si bon sommeil.

Améliorer la qualité du sommeil pourrait réduire les risques.

Un rempart inattendu contre Alzheimer : le sommeil profond

La science s’intéresse de plus en plus au rôle du sommeil profond dans la préservation des capacités cognitives face à la maladie d’Alzheimer. Des chercheurs issus de l’Université de Californie, Berkeley, de Stanford University et de l’UC Irvine, ont suivi 62 adultes âgés mais en bonne santé cognitive, révélant un constat étonnant : un repos nocturne de qualité pourrait bien ralentir la progression des troubles de la mémoire liés à cette pathologie.

Sommeil et dépôts cérébraux : une relation complexe

Les scientifiques ont observé que chez les participants présentant des marqueurs cérébraux associés à la maladie d’Alzheimer – notamment une accumulation de protéines amyloïdes-bêta –, ceux bénéficiant d’un sommeil profond suffisant obtenaient de meilleurs résultats aux tests de mémoire. En revanche, leurs pairs aux profils similaires mais dont le sommeil était plus fragmenté ou moins réparateur voyaient leur performance cognitive décliner. À noter : pour les personnes ayant peu ou pas de dépôts amyloïdes, la quantité de sommeil profond semblait avoir un impact moindre.

Selon le neuroscientifique Matthew Walker, il faut envisager « le sommeil profond comme une bouée qui maintient la mémoire à flot, plutôt que de laisser celle-ci sombrer sous le poids de la maladie d’Alzheimer ». Ce point est particulièrement enthousiasmant puisqu’il existe plusieurs moyens concrets d’agir sur la qualité du sommeil, même à un âge avancé.

L’équilibre fragile entre cause et conséquence

Il convient toutefois d’être prudent : le lien entre mauvais sommeil et maladie d’Alzheimer n’est pas univoque. D’un côté, un sommeil perturbé accroît le risque ; de l’autre, il constitue aussi un symptôme précoce. De plus, les fameuses protéines amyloïdes-bêta – souvent employées comme indicateurs biologiques – pourraient n’être qu’un signe parmi d’autres, et non l’origine directe du trouble.

Par ailleurs, certaines études démontrent que les somnifères modifient la composition du liquide céphalo-rachidien et pourraient favoriser davantage un sommeil superficiel qu’une phase réparatrice profonde. Cela questionne donc leur utilité dans une optique préventive.

Pistes pour améliorer son sommeil naturel

Pour favoriser ce précieux sommeil lent, quelques ajustements simples peuvent s’avérer bénéfiques :

Diminuer ou supprimer la caféine en fin de journée.

S’adonner régulièrement à une activité physique adaptée.

Éviter les écrans avant le coucher.

Prendre une douche chaude avant d’aller dormir.

Pour conclure, même si ces résultats doivent être confirmés par des travaux à long terme, ils renforcent l’idée que prendre soin de son sommeil — et tout particulièrement du sommeil profond — pourrait constituer une stratégie accessible pour préserver ses fonctions mnésiques face à l’avancée inexorable d’Alzheimer. Les recherches continuent : pendant que nous dormons, les scientifiques veillent…