Les pilules solaires : une véritable protection pour la peau ?

Est-ce que les pilules de protection solaire sont vraiment efficaces pour protéger notre peau ? Une analyse approfondie de ces compléments alimentaires censés nous prémunir contre les effets nocifs du soleil.

Tl;dr Les écrans solaires oraux ne remplacent pas les protections solaires traditionnelles.

L’effet protecteur des écrans solaires oraux est modeste, équivalent à un SPF 3-5.

Les écrans solaires oraux devraient être utilisés en complément, pas en remplacement, des écrans solaires topiques.

Comprendre les écrans solaires oraux

Présentés comme des « pilules solaires », les écrans solaires oraux sont des compléments alimentaires contenant des antioxydants et d’autres composés. Ils revendiquent une protection contre les dommages cutanés induits par les UV. Toutefois, il est important de comprendre que ces pilules ne sont pas un substitut autonome aux mesures traditionnelles de protection solaire.

Quelle est leur efficacité ?

Selon une étude des Instituts nationaux de la santé, des ingrédients tels que le Polypodium leucotomos, un antioxydant issu de la fougère présent dans de nombreux écrans solaires oraux, peuvent réduire les marqueurs de coup de soleil et de dommages UV lorsqu’ils sont pris à des doses appropriées. Cependant, le niveau de protection est relativement modeste— comparable à un SPF 3-5.

Comparaison avec les écrans solaires topiques

D’après le Dr. Mikki Singh, fondateur et directeur médical de Bodycraft Clinics, “Les écrans solaires oraux peuvent offrir une protection systémique, qui pourrait être bénéfique pour des zones moins efficacement couvertes par les écrans solaires topiques (par exemple, le cuir chevelu, les oreilles). Ces pilules ne bloquent ni n’absorbent physiquement les radiations UV comme les écrans solaires topiques. Au lieu de cela, elles atténuent les dommages cellulaires causés par l’exposition aux UV. Les écrans solaires oraux ne peuvent pas se substituer aux écrans solaires topiques à large spectre (SPF 30+), qui bloquent directement les rayons UV. Ils ne protègent pas directement contre les rayons UVA/UVB et doivent être combinés avec d’autres mesures de protection comme le port de vêtements de protection, la recherche d’ombre et l’utilisation d’écrans solaires physiques.”

Un complément, pas un remplacement

Les écrans solaires oraux peuvent être une addition précieuse à votre routine de protection solaire, particulièrement pour les personnes avec des conditions sensibles au soleil (par exemple, l’éruption polymorphe lumineuse ou le mélasma). Cependant, ils devraient toujours être utilisés comme complément aux écrans solaires topiques, et non comme remplacement. L’éducation des patients sur les stratégies appropriées de protection solaire reste essentielle.