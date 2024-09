Les Symptômes Clés du Variant XEC du Covid-19 à Connaître

Face à l’évolution constante du virus, il est essentiel de rester vigilant et informé. La campagne de vaccination offre une lueur d’espoir, rendant la perspective de l’hiver moins redoutable. Encourageons la science, protégeons-nous et protégeons les autres.

Heureusement, les vaccins actuels , récemment mis à jour, sont conçus pour offrir une protection contre ce nouveau variant XEC. La campagne de vaccination contre le Covid-19 et la grippe débutera donc conjointement le 15 octobre.

Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail

En cas de contamination par le variant XEC, les recommandations restent les mêmes : aérer son domicile, prévenir les personnes susceptibles d’être cas contacts, privilégier le télétravail et, bien sûr, consulter son médecin.

Alors que les feuilles commencent à tomber et que le froid s’installe, la saison de la grippe et du Covid-19 revient. Pour faire face à ce double défi, une campagne de vaccination conjointe commencera le 15 octobre .

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter