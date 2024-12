Les vertus insoupçonnées de l’ail noir pour le cœur et le système immunitaire

Découvrez des bienfaits étonnants de l'ail noir pour la santé du cœur et le renforcement de votre système immunitaire

Tl;dr L’ail noir, ingrédient populaire en Asie, est bénéfique pour la santé.

Il contribue à la santé cardiaque et au renforcement du système immunitaire.

Il est également utilisé pour rehausser le goût des plats.

L’ail noir : un trésor culinaire et médicinal

Loin de se limiter à sa couleur peu appétissante, l’ail noir est un condiment qui a beaucoup à offrir. Originaire d’Asie de l’Est, particulièrement du Japon, cet ingrédient étonnant est désormais de plus en plus prisé aux États-Unis. Sa saveur unique, douce, savoureuse et acidulée avec des notes de vinaigre balsamique et de tamarin, sublime toutes sortes de plats, des sauces aux marinades, en passant par les vinaigrettes et les trempettes.

Un allié pour la santé cardiaque

On prête à l’ail noir de nombreuses vertus médicinales. Ses bienfaits pour la santé cardiaque sont particulièrement notables. Il contribue à la réduction du cholestérol total et du LDL, le « mauvais » cholestérol, tout en augmentant le HDL, le « bon » cholestérol. Résultat : une diminution du risque de maladies cardiaques.

En outre, l’ail noir aide à contrôler l’hypertension artérielle, un facteur de risque significatif pour les maladies cardiaques. Ses antioxydants détendent les vaisseaux sanguins et favorisent une circulation sanguine saine. Selon une étude de 2018, « l’ail noir améliore la circulation sanguine chez les patients atteints de maladie coronarienne ». De plus, sa riche teneur en antioxydants, résultant de son processus de fermentation, protège le coeur du stress oxydatif et de l’inflammation.

Un booster d’immunité

L’ail noir est également un véritable booster d’immunité. Sa concentration plus élevée en antioxydants, par rapport à l’ail frais, renforce le système immunitaire en neutralisant les radicaux libres dans l’organisme. Il possède également des propriétés anti-inflammatoires et antimicrobiennes, contribuant ainsi à maintenir une réponse immunitaire forte et à prévenir les maladies chroniques. De plus, il favorise un microbiome intestinal sain, soutenant indirectement la fonction immunitaire.

Un exhausteur de goût

Outre ses bienfaits pour la santé, l’ail noir est un véritable exhausteur de goût. Il se marie à merveille avec les viandes grillées, la volaille et les fruits de mer. Ajoutez-le à vos soupes, ragoûts ou sautés pour une saveur umami riche. La prochaine fois que vous préparez une pizza, pourquoi ne pas essayer l’ail noir comme garniture ? Vous pourriez être agréablement surpris par le résultat.