Lien entre l’alimentation maternelle pendant la grossesse et les troubles futurs de l’enfant

La relation entre l'alimentation de la mère durant la grossesse et le risque de troubles futurs chez l'enfant : une connexion alimentaire-clinique à ne pas négliger.

Tl;dr Un lien fort entre le régime occidental et les troubles neurodéveloppementaux.

Des changements alimentaires pendant la grossesse peuvent améliorer la santé cérébrale de l’enfant.

Des nutriments spécifiques pourraient améliorer les directives diététiques.

L’alimentation occidentale et les troubles neurodéveloppementaux

Une équipe de scientifiques de l’Université de Copenhague a mis en évidence un lien significatif entre le régime alimentaire occidental et les troubles neurodéveloppementaux, tels que le trouble du spectre de l’autisme (TSA) et le trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH).

Impact de l’alimentation pendant la grossesse

Les chercheurs ont analysé les données de 61 237 mères et leurs enfants, croisant les habitudes alimentaires des mères pendant la grossesse avec les développements neurologiques de leurs enfants. Ils ont constaté que même de petites variations vers des habitudes alimentaires occidentales augmentaient significativement la probabilité de développer un TDAH chez la prochaine génération.

David Horner, scientifique de l’alimentation à l’Université de Copenhague, souligne : « Plus une femme adhère à un régime occidental pendant la grossesse – riche en graisses, en sucre et en produits raffinés, mais pauvre en poisson, en légumes et en fruits – plus le risque semble grand pour son enfant de développer un TDAH ou un autisme. »

Des changements alimentaires bénéfiques

Malgré ces résultats inquiétants, il y a une note d’espoir. En effet, même de petits changements vers une alimentation plus saine pendant la grossesse peuvent avoir un effet positif sur la santé cérébrale de l’enfant.

Les chercheurs ont pris en compte d’autres facteurs susceptibles d’avoir influencé les résultats, comme le risque génétique et l’alimentation des enfants eux-mêmes. Cela renforce la crédibilité de l’association principale.

Améliorer les directives diététiques

Il existe déjà de nombreuses preuves sur la manière dont la santé du bébé peut être affectée dans l’utérus, mais les chercheurs souhaitent voir davantage d’efforts pour promouvoir des régimes équilibrés chez les femmes enceintes, notamment de meilleures directives.

« Notre analyse confirme non seulement un lien fort entre le régime alimentaire et le risque de TDAH, mais identifie également des nutriments et des aliments spécifiques qui pourraient servir de base pour améliorer les directives diététiques et les stratégies préventives, » affirme Horner. « Cela ouvre de nouvelles possibilités pour affiner les recommandations alimentaires et promouvoir des résultats plus sains pour les générations futures. »