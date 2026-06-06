L’intelligence artificielle révèle d’inattendus effets secondaires d’Ozempic grâce à une source de données insolite

L’intelligence artificielle a permis d’identifier de nouveaux effets secondaires potentiels du médicament Ozempic, en exploitant une source de données jusqu’alors peu explorée par les chercheurs et professionnels de santé, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives en pharmacovigilance.

Tl;dr Analyse IA de Reddit révèle effets secondaires GLP-1.

Problèmes de cycle menstruel et température corporelle détectés.

Études cliniques restent indispensables pour confirmer ces signaux.

Un nouvel usage des forums en ligne

Depuis plusieurs années, les forums comme Reddit se distinguent par la diversité de leurs contenus : discussions sur des séries TV, astuces bricolage… mais également partage d’expériences liées à la santé. Récemment, une étude menée par l’équipe de l’Université de Pennsylvanie a exploré une piste innovante : utiliser les échanges entre internautes pour détecter précocement d’éventuels effets indésirables liés aux traitements à base de GLP-1, notamment des médicaments comme Ozempic, Wegovy, Mounjaro ou encore Zepbound, prescrits dans le traitement du diabète ou pour la perte de poids.

L’intelligence artificielle à la rescousse de la pharmacovigilance

Pour mener à bien cette analyse, plus de 410 000 messages postés sur Reddit ont été passés au crible grâce à des modèles avancés d’intelligence artificielle (IA). Selon le chercheur en informatique Sharath Chandra Guntuku, cette méthode n’a pas vocation à remplacer les essais cliniques – « Clinical trials are the gold standard, but by design, they are slow » – mais elle permet de faire émerger rapidement des signaux qu’il serait pertinent d’étudier plus en profondeur. Les chercheurs se sont notamment intéressés aux mentions concernant le « sémaglutide » ou le « tirzépatide », ainsi qu’à leurs noms commerciaux.

Nouveaux signaux d’alerte chez les patients

L’analyse a mis en évidence deux catégories de symptômes peu rapportés jusqu’alors : des troubles liés à la santé reproductive – tels que des cycles menstruels irréguliers – et des variations inhabituelles de température corporelle (frissons, bouffées de chaleur). Bien que l’impact du métabolisme sur la régulation thermique soit connu, l’influence sur le cycle menstruel reste peu documentée. Comme le souligne la psychologue Jena Shaw Tronieri, même si ces signes ne prouvent pas un lien direct avec les médicaments, ils méritent d’être étudiés plus systématiquement : « This doesn’t mean the medications are necessarily causing these symptoms, but it could suggest that reports of menstrual changes and body temperature fluctuations are worth studying more systematically. »

Données massives et vigilance nécessaire

Derrière ces résultats se cachent quelques limites évidentes : il est impossible, à ce stade, d’affirmer que ces effets sont causés par les traitements GLP-1 — d’autant que l’anonymat et le profil démographique majoritairement masculin et jeune des utilisateurs de Reddit introduisent un biais. Néanmoins, cette collecte massive ouvre une fenêtre vers une pharmacovigilance complémentaire, où patients eux-mêmes signalent spontanément leurs préoccupations. À terme, cela pourrait permettre aux médecins et chercheurs de mieux cibler certains effets secondaires méconnus ou sous-estimés lors des essais cliniques traditionnels.

À l’heure où ces traitements gagnent en popularité et que leur mode d’action — mimant une hormone naturelle pour réguler appétit et glycémie — suscite espoirs et questionnements (perte de poids durable ? risques accrus ?), croiser données scientifiques classiques et signaux venus du web s’avère un atout précieux pour anticiper les dérives potentielles.