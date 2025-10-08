Lissage quotidien des cheveux : un facteur de risque accru pour le cancer de l’utérus

L’utilisation quotidienne de lisseur à cheveux pourrait accroître le risque de développer un cancer de l’utérus, selon des données récentes qui soulignent une possible association entre la fréquence d’usage de ces appareils et cette maladie.

Tl;dr Usage quotidien du lisseur abîme cheveux et cuir chevelu.

Certains produits augmentent le risque de cancer de l’utérus.

Limiter la fréquence réduit les risques pour la santé.

Des conséquences insoupçonnées derrière des cheveux lisses

L’effet « baguette » obtenu après un passage de lisseur sur les cheveux peut sembler anodin, voire séduisant. Pourtant, derrière cette apparence lisse se cachent parfois des conséquences sérieuses. Si la routine matinale consiste souvent à dompter sa chevelure pour afficher une allure soignée, l’impact réel de ces gestes répétés demeure méconnu. Or, selon une étude financée par le National Institutes of Health (NIH), utiliser régulièrement des produits chimiques pour lisser les cheveux pourrait plus que doubler le risque de développer un cancer de l’utérus. Un constat qui pousse à repenser nos habitudes.

La plupart des lisseurs agissent en appliquant une chaleur intense qui modifie temporairement la forme de la fibre capillaire. Toutefois, répétée au quotidien, cette chaleur épuise progressivement l’hydratation naturelle du cheveu, le rendant sec, cassant et terne. L’ajout de produits chimiques ne fait qu’amplifier le phénomène : démangeaisons, rougeurs ou brûlures du cuir chevelu deviennent alors monnaie courante, tout comme la perte de volume ou un ralentissement notable de la pousse. Selon plusieurs observations scientifiques publiées sur PubMed, ces altérations cumulatives passent souvent inaperçues jusqu’à ce que les signes deviennent irréversibles.

Des risques sanitaires qui dépassent la cosmétique

Le danger ne se limite pas à une simple dégradation esthétique. Les dernières recherches pointent également du doigt certaines substances contenues dans les produits de défrisage chimique, susceptibles d’altérer l’équilibre hormonal ou d’engendrer une inflammation chronique. C’est ainsi que s’explique le lien récemment mis en évidence entre usage fréquent du lisseur chimique et cancers gynécologiques, dont celui de l’utérus. Par ailleurs, chauffer ces produits libère parfois des vapeurs nocives pouvant provoquer irritations oculaires ou céphalées — des désagréments auxquels peu prêtent attention lors du coiffage matinal.

Réduire les risques sans renoncer au style

Faut-il ranger son lisseur définitivement ? Pas forcément. Voici quelques mesures simples recommandées par les dermatologues pour continuer à profiter d’une chevelure disciplinée sans compromettre sa santé :

Diminuer la fréquence , en laissant reposer ses cheveux plusieurs jours par semaine.

, en laissant reposer ses cheveux plusieurs jours par semaine. Baisser la température et toujours appliquer un spray thermo-protecteur avant chaque utilisation.

et toujours appliquer un spray thermo-protecteur avant chaque utilisation. Privilégier les soins hydratants profonds , afin de compenser la perte d’eau.

, afin de compenser la perte d’eau. S’éloigner des produits aux substances agressives, et opter pour une ventilation adéquate lors du coiffage.

Dès que des signes persistants — chute marquée ou irritation tenace — apparaissent, il vaut mieux consulter un spécialiste. Ainsi, concilier élégance et santé reste possible… à condition d’adopter quelques réflexes éclairés.