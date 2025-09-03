Votre coiffure pourrait émettre autant de pollution qu’une circulation routière intense

Des recherches récentes révèlent que certains produits coiffants libèrent dans l’air des composés volatils susceptibles de rivaliser, en termes de pollution, avec celle générée par la circulation routière dans les grandes villes.

Tl;dr Coiffer ses cheveux chauffe l’air avec des nanoparticules.

Ces particules pénètrent profondément dans les poumons.

Aérer la pièce limite l’exposition aux risques.

Nanoparticules et routines capillaires : un cocktail inattendu

Les gestes quotidiens devant le miroir pourraient être plus risqués qu’on ne le croit. D’après une étude menée par des chercheurs de Purdue University, l’utilisation combinée de produits capillaires courants et d’appareils chauffants, comme les fers à lisser ou à boucler, génère une pollution de l’air intérieur comparable à celle observée à proximité d’une route très fréquentée. Une révélation qui soulève la question d’éventuels impacts sanitaires liés à des pratiques banales.

Une pollution intérieure insoupçonnée révélée par l’expérimentation

Dans leur laboratoire miniature, déjà utilisé pour examiner les émissions chimiques de produits du quotidien, l’équipe scientifique a approfondi cette fois-ci l’analyse des émissions liées aux soins capillaires. Sept volontaires ont été sollicités afin de tester cinq produits différents avec divers appareils chauffants lors de 21 sessions. Résultat : en seulement dix à vingt minutes, la concentration pouvait dépasser 100 000 nanoparticules par centimètre cube. Ces particules – jusqu’à 500 nanomètres, soit environ 200 fois plus fines qu’un cheveu humain – sont suffisamment petites pour atteindre les zones profondes des poumons.

D’ailleurs, les mesures ont montré que des expositions prolongées permettraient d’inhaler plusieurs milliards de ces particules au cours d’une routine classique.

Le rôle clé de la chaleur dans l’émission des particules

Les chercheurs ont constaté que la température jouait un rôle décisif dans la quantité de particules diffusées. Au-delà de 149 °C (300 °F), certains ingrédients comme les siloxanes cycliques se volatilisent, puis se condensent en nouvelles nanoparticules, dont la plupart mesurent moins de 100 nanomètres. À l’inverse, à basse température, beaucoup restent piégées dans la chevelure et peu atteignent l’air ambiant.

Comme le souligne l’ingénieur civil Nusrat Jung : « C’est vraiment préoccupant ». Il ajoute que ce type d’étude n’avait jamais été mené auparavant et que les risques étaient largement sous-estimés.

Vers une meilleure prévention ?

Si les conséquences précises sur la santé humaine restent encore floues — on sait cependant que chez l’animal, ces particules peuvent provoquer inflammation et lésions tissulaires —, le conseil ressort clairement : il vaut mieux coiffer ses cheveux dans un espace bien aéré lorsqu’on utilise chaleur et cosmétiques. Les auteurs invitent également à pousser plus loin la recherche afin de caractériser précisément ces polluants invisibles.

En attendant, il semble judicieux d’ouvrir grand la fenêtre avant toute session intensive de coiffage sous haute température.