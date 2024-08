Listeria : rappel massif de truites chez Grand Frais, Carrefour, Intermarché et Leclerc

En cas d’apparition de ces symptômes, vous devez consulter rapidement votre médecin traitant. Les personnes les plus à risques sont les femmes enceintes, les personnes immunodéprimées et les personnes âgées.

Rappel Conso met en garde contre une possible présence de listeria dans ces produits. Il est ainsi recommandé de ne pas consommer ces truites. Les consommateurs sont appelés, en cas de présence de ces produits à leur domicile, à les rapporter en magasin pour obtenir un remboursement.

Enfin, le troisième lot rappelé était commercialisé sous l’appellation « truite élevée en mer fumée 120 g » et était en vente chez Grand Frais. Lot : TDM-1207 et GTIN 3760023266520

Le deuxième lot rappelé portait la marque « Saveurs U » et l’appellation « Truite de Bretagne » et était en vente dans les Coopératives U dans diverses régions de France.

Le premier produit visé était commercialisé sous le nom « Truite élevée en eau douce fumée 120 g » et sous la marque « La Cancalaise ». Il peut être identifié grâce au GTIN (3760023274013) et au numéro de lot (240703-2307) présents sur l’emballage.

En effet, plusieurs lots vendus ont été rappelés, ces derniers ayant été distribués partout en France cet été, dans des enseignes telles que Grand Frais, Intermarché, Carrefour, Leclerc et les magasins de la Coopérative U.

