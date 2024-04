L’OMS alerte : les virus de l’hépatite tuent quotidiennement 3 500 personnes dans le monde

L'Organisation mondiale de la Santé a dévoilé, mardi 9 avril 2024, un rapport alarmant sur la situation mondiale de plusieurs virus. Ces statistiques sont inquiétantes. Quelles seront les implications à long terme de ces chiffres alarmants ?

Tl;dr 3 500 personnes meurent d’hépatite par jour.

63% des nouvelles infections proviennent d’Afrique.

Le taux de traitement est bien en dessous des objectifs globaux.

Les décès dus à l’hépatite sont en augmentation.

Le fléau mondial de l’hépatite continue de s’aggraver

Une nouvelle menace pour la santé mondiale s’intensifie. « À ce jour, 5 virus provoquant une infection ciblée et une inflammation du foie ont été identifiés. Ces virus, désignés par les lettres A, B, C, D, et E, diffèrent par leur mode de transmission et leur agressivité », rappelle l’Institut Pasteur.

Le sombre tableau de l’hépatite

L’Organisation mondiale de la Santé tire la sonnette d’alarme. Selon le rapport publié le mardi 9 avril 2024 par l’OMS, environ 3 500 personnes meurent chaque jour d’une hépatite dans le monde. La grande majorité de ces décès, soit 83%, est attribuable à l’hépatite B.

3500 people dying globally due to hepatitis B and C infections every day: 2024 Global Hepatitis Report#Hepatitis is the second leading infectious cause of death globally — with 1.3 million deaths per year 🔗 https://t.co/QLjVhfhY2i pic.twitter.com/drAyLuUALh — World Health Organization (WHO) (@WHO) April 9, 2024

L’Afrique, épicentre des nouvelles infections

Le rapport souligne également que 63% des nouvelles infections par le virus de l’hépatite B sont en provenance d’Afrique. « L’hépatite provoque des lésions du foie et des cancers et tue plus d’un million de personnes par an. L’hépatite C peut être guérie ; cependant, seulement 21% des personnes vivant avec l’hépatite C sont diagnostiquées et seulement 13% ont reçu un traitement curatif », rapportait l’OMS en juillet 2023.

La réponse mondiale est insuffisante

En dépit des conséquences désastreuses, le taux de traitement de l’hépatite est nettement en dessous des objectifs globaux. Selon l’OMS, seulement 3% de personnes vivant avec une infection chronique par l’hépatite B et 20% de patients atteints par l’hépatite C reçoivent un traitement curatif. « Des résultats bien en deçà des objectifs mondiaux visant à traiter 80% des personnes vivant avec l’hépatite B et l’hépatite C chroniques d’ici 2030 », a souligné Meg Doherty, directrice du département VIH, hépatite, infections sexuellement transmissibles (IST) de l’OMS.

Face à cette situation alarmante, l’OMS appelle à la prise de mesures rapides pour enrayer la progression de cette maladie virale. L’urgence de la situation est indéniable. C’est un appel à l’action que nous ne pouvons nous permettre d’ignorer.