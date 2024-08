Mal des transports : comment l’expliquer ?

Avec le temps, les symptômes du mal des transports tendent à s’atténuer suite à la répétition des voyages, et ils peuvent être traités .

Bien que courant chez les enfants de 2 à 12 ans, le mal des transports peut affecter tout le monde. Il touche plus fréquemment certaines femmes, surtout pendant les règles ou la grossesse . De plus, les personnes souffrant de migraines ou de troubles de l’équilibre sont particulièrement vulnérables.

Face à cette opposition, le cerveau s’emmêle, ce qui entrave la capacité du corps à s’adapter au mouvement et génère les symptômes associés au mal des transports.

Ces symptômes, généralement brefs, disparaissent dès l’arrêt du véhicule. Cependant, ils peuvent devenir plus intenses en anticipant un déplacement, surtout chez ceux qui ont déjà vécu un épisode de mal des transports.

Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail

Le mal des transports ne laisse pas indifférent. Il se manifeste par une sensation d’inconfort au niveau de l’estomac, des nausées, une pâleur, des sueurs froides, des vertiges et une accélération de la respiration.

Nous l’avons tous déjà ressenti : cette sensation de nausée et d’inconfort que l’on ressent parfois en voiture ou en avion. Oui, c’est bien le mal des transports , aussi appelé cinétose.

Le mal des transports, commun chez les enfants, est une série de troubles tels que nausées et vertiges qui surviennent lors d'un voyage en voiture, bateau ou avion, causés par une discordance entre le mouvement perçu par les yeux et l'immobilité ressentie par l'oreille interne.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter