Six conseils éprouvés pour vaincre le mal des transports avant vos vacances

Durant les vacances d'été, les longs trajets en voiture peuvent provoquer le mal des transports, aussi appelé cinétose, chez certains individus. Heureusement, il y a des solutions efficaces pour pallier ce problème. Vous aimeriez connaître ces astuces ?

Tl;dr Les vacances estivales peuvent induire le mal des transports, appelé cinétose.

Limiter son champ visuel peut aider à prévenir les symptômes.

Éviter de lire ou d’utiliser un smartphone pendant le trajet peut minimiser le malaise.

Des huiles essentielles comme le citron et la menthe poivrée peuvent aider à rendre le voyage plus agréable.

Les vacances estivales sont souvent synonymes de longs trajets en voiture. Pour certains, ces déplacements engendrent le mal des transports, connu sous le nom de cinétose. Mais ne vous inquiétez pas, il existe des astuces efficaces pour lutter contre ce trouble.

Restreindre son champ visuel

Le mal des transports est principalement caractérisé par des nausées, des vomissements et une sensation générale de malaise. Pour prévenir ces symptômes, il faut limiter son champ visuel et ses mouvements. Pendant le trajet, restez bien droit et fixez un point à l’extérieur de l’habitacle, de préférence vers l’horizon.

Éviter certaines activités

Le mal des transports est causé par un décalage entre les informations visuelles et celles transmises par l’organe d’équilibre dans l’oreille interne. Pour ne pas aggraver ce phénomène, abstenez-vous de lire ou d’utiliser votre smartphone.

Choisir judicieusement sa place

Si vous êtes sujet à ce trouble, choisissez soigneusement votre place dans la voiture. Installez-vous au milieu de la banquette arrière ou, encore mieux, à l’avant, où la sensation de mouvements et de vibrations est moindre.

Adopter une conduite douce

N’hésitez pas à demander à la personne conduisant de faire des arrêts fréquents, d’aérer le véhicule et, si possible, de conduire à une vitesse constante, sans accélérations et décélérations répétitives.

Ne pas partir le ventre vide

Assurez-vous de ne pas prendre la route à jeun, mais évitez également un repas trop copieux. L’alcool, le tabac et le café peuvent également favoriser le mal des transports.

Recourir aux huiles essentielles

Pour rendre le voyage plus agréable, vous pouvez compter sur les huiles essentielles, notamment celles de citron et de menthe poivrée. Cependant, leur utilisation est contre-indiquée chez la femme enceinte et les enfants de moins de 6 ans.