Maladie cœliaque : ce que le gluten déclenche vraiment dans l’intestin

Une vaste revue éclaire la mécanique des lésions dans la maladie cœliaque. L’enjeu, ce n’est pas seulement le gluten, mais toute la réaction en chaîne.

En bref La réaction au gluten suit plusieurs étapes

Le microbiote pourrait amplifier les lésions

Mieux comprendre ouvre la voie à d’autres traitements

Dans la maladie cœliaque, le problème n’est pas seulement le gluten. Ce que montre une large revue publiée dans Frontiers in Immunology, c’est une succession de signaux qui s’amplifient jusqu’à abîmer la paroi de l’intestin grêle.

Des chercheurs de l’University of Rome Tor Vergata ont passé en revue plus de 100 études. Leur idée est simple, et utile pour vous repérer dans un sujet souvent technique : certaines personnes ont une prédisposition génétique, mais cela ne suffit pas à expliquer pourquoi la maladie se déclare. Il faut aussi des facteurs qui poussent la machine immunitaire à aller trop loin.

Une alarme immunitaire qui s’emballe

On sait déjà que la maladie cœliaque est une affection chronique dans laquelle le système immunitaire attaque l’intestin après ingestion de gluten. Le blé, le seigle et l’orge sont donc en cause. Mais la revue insiste sur un point, clairement central : le dommage vient d’une réaction en chaîne, pas d’un seul interrupteur.

Le microbiote intestinal entre vite dans l’équation. Quand l’équilibre des bactéries du tube digestif se dérègle, la frontière entre défense normale et inflammation excessive devient plus fragile. Résultat ? Un terrain plus favorable aux lésions.

Le rôle clé d’une enzyme dans l’intestin

Au cœur du mécanisme, il y a une enzyme appelée TG2, pour transglutaminase tissulaire 2. Elle participe à la dégradation du gluten. Chez des personnes porteuses de certaines variantes génétiques, ce travail produit des fragments que l’immunité identifie comme s’ils étaient étrangers.

Des lymphocytes T sont alors mobilisés. Et quand l’intestin est déjà soumis à une inflammation ou à un stress cellulaire, l’activité de la TG2 augmente, ce qui peut encore renforcer la réponse contre le gluten. Bon, on comprend mieux pourquoi tout ne se joue pas au même niveau chez tous les patients.

Les cellules de la paroi ne sont pas de simples victimes

Les lymphocytes T n’expliquent pas tout. D’autres cellules immunitaires, les lymphocytes intraépithéliaux, passent à l’attaque et détruisent directement les cellules de la muqueuse intestinale.

Et ce n’est pas fini. Des travaux plus récents suggèrent que des cellules structurelles de l’intestin, les cellules stromales, dialoguent elles aussi avec le système immunitaire et entretiennent les dégâts. Une étude parue en 2024 dans Gastroenterology allait déjà dans ce sens : la paroi intestinale ne serait pas seulement une victime, mais un acteur de la maladie.

Microbiote, autres protéines du blé et pistes de traitement

La revue ajoute encore d’autres pièces au puzzle : d’autres protéines du blé, ainsi que des signaux antiviraux appelés interférons de type I, pourraient accentuer le stress subi par l’intestin. Certaines communautés microbiennes influenceraient même la transformation du gluten et l’activation de la TG2.

La portée pratique est assez nette. Environ 1 personne sur 100 vit avec la maladie cœliaque, avec des symptômes qui peuvent aller des ballonnements aux vomissements, en passant par la douleur, la diarrhée ou la constipation si le régime n’est pas strict. Pour l’instant, l’éviction du gluten reste la règle. Mais mieux comprendre l’ordre exact des événements pourrait, à terme, ouvrir la voie à d’autres traitements.