Maladies cardiovasculaires : les pathologies touchent aussi les jeunes

Attention aux idées reçues, une nouvelle étude vient de remettre à la lumière du jour le fait que les maladies cardiovasculaires ne touchent pas que les personnes âgées ou fragiles.

Dans l’inconscient collectif, les maladies cardiovasculaires sont généralement liées à l’âge ou à des pathologies spécifiques. Ainsi, on a tendance à penser que celles-ci touchent principalement les personnes âgées ou bien fragiles. Une nouvelle étude vient cependant réaffirmer que les maladies cardiovasculaires ne se limitent pas à ce simple public et peuvent très bien toucher les jeunes adultes, comme les adolescents ou bien les adultes de tout âge.

Les jeunes sont aussi touchés par les maladies cardiovasculaires

À travers une nouvelle étude publiée dans la revue Heart, les scientifiques pointent du doigt une hausse des maladies cardiovasculaires chez les jeunes. Selon ces derniers, la consommation régulière de drogues récréatives, de tabac et d’alcool augmenterait l’apparition de maladies cardiaques athérosclérotiques chez les individus de moins de 45 ans.

Pour mener leur étude, les chercheurs ont regroupé les données nationales de 135 703 personnes atteintes de maladies cardiaques prématurées, soit des individus âgés de moins de 55 ans chez les hommes et moins de 65 ans chez les femmes. Parmi ce panel, 7 716 personnes souffraient d’une maladie cardiaque extrêmement prématurée, soit avant l’âge de 40 ans. L’équipe de scientifiques a ensuite comparé ces données à celles de 1 112 045 personnes n’ayant pas développé des maladies cardiovasculaires.

Jusqu’à neuf fois plus de risques pour les polytoxicomanes

Les résultats ont ainsi permis aux chercheurs de conclure que les fumeurs ont 2 fois plus de risques de souffrir de maladies cardiovasculaires, les consommateurs de cocaïne ou de cannabis 2,5 fois plus de risques, et les individus consommant des amphétamines 3 fois plus de risques. L’étude va même jusqu’à constater que la consommation de quatre substances ou plus pouvait entrainer jusqu’à neuf fois plus de risques face à ces pathologies.

Le Dr Anthony Wayne Orr déclare ainsi qu’ « une campagne d’éducation nationale sur les dommages potentiels à long terme causés au système cardiovasculaire des patients souffrant de troubles liés à la consommation de substances » devrait être menée. Ce dernier ajoute « Ces personnes doivent être conscientes des conséquences à long terme sur leur santé, au-delà du risque d’overdose, tandis que les médecins devraient dépister les patients ayant des antécédents de toxicomanie. »