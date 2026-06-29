Manger des œufs régulièrement réduirait le risque d’Alzheimer

Une vaste étude menée sur plus de 39.000 seniors relie la consommation d’œufs à un risque plus faible d’Alzheimer. Le résultat intrigue, sans prouver un effet protecteur.

En bref Plus de 39.000 seniors suivis

Jusqu’à 27 % de risque en moins

Pas de preuve que l’œuf protège à lui seul

Un résultat de 27 % en moins, ça attire l’œil. Chez des adultes de 65 ans et plus, manger des œufs au moins cinq fois par semaine a été associé à un risque plus faible de développer la maladie d’Alzheimer.

L’étude, menée par Jisoo Oh de Loma Linda University, s’appuie sur les données de plus de 39.000 personnes incluses dans Adventist Health Study-2. Cette cohorte suit la santé de ses participants depuis plus de vingt ans. Ici, le recul moyen atteint quinze ans, ce qui donne un peu de poids au signal observé. Et ce n’est pas anecdotique.

Un signal statistique sur plus de quinze ans

Les participants ont indiqué à quelle fréquence ils mangeaient des œufs, d’une consommation rare à plus de cinq fois par semaine. Ensuite, les chercheurs ont comparé ces habitudes aux diagnostics d’Alzheimer.

Le gradient est assez net. Par rapport aux personnes qui n’en mangeaient jamais ou presque, le risque était inférieur de 17 % chez celles qui en consommaient une à trois fois par mois. Il baissait de 20 % pour deux à quatre fois par semaine, puis de 27 % à partir de cinq fois par semaine. Les auteurs ont aussi tenu compte d’autres facteurs de mode de vie et de problèmes de santé déjà présents.

Pourquoi les œufs intéressent les chercheurs

Si les œufs reviennent souvent dans les travaux sur le cerveau, c’est à cause de leur composition. Le nutriment le plus surveillé ici, c’est la choline. Un gros œuf dur couvre environ 27 % de la valeur quotidienne.

D’après Kelly Burgess, la choline sert à fabriquer l’acétylcholine, une molécule impliquée dans la mémoire, l’apprentissage et l’attention. Or les personnes atteintes d’Alzheimer présentent souvent des niveaux plus bas de cette substance, avec des cellules cérébrales altérées. Les œufs apportent aussi de la lutéine, de la zéaxanthine, des oméga-3 et des phospholipides, des composés associés au soutien des neurones et à une moindre inflammation des tissus nerveux.

Ce que l’étude ne permet pas d’affirmer

Mais il faut garder la tête froide. Cette recherche est observationnelle. En gros, elle repère une association, pas une cause.

Jisoo Oh rappelle d’ailleurs que l’œuf pourrait n’être qu’un élément d’un ensemble alimentaire favorable au cerveau. Autre limite, soulignée par Kelly Burgess, la population étudiée appartient aux Seventh-Day Adventists, un groupe connu pour des habitudes de vie souvent plus saines que la moyenne. Résultat ? Difficile de savoir quelle part revient précisément aux œufs, et quelle part tient au reste du mode de vie. Cela limite aussi l’application des résultats au grand public.

Le message utile dépasse l’œuf seul

Aux États-Unis, plus de 7 millions de personnes vivent avec la maladie d’Alzheimer. Pas mal de travaux pointent vers le même levier, l’alimentation, sans en faire une baguette magique.

Les régimes Mediterranean, MIND et DASH, centrés sur les végétaux, sont eux aussi liés à un risque plus faible d’Alzheimer et de démence. Il faut y ajouter l’exercice régulier, un sommeil de qualité, la stimulation intellectuelle et le soutien social. Ce que cette étude change pour vous, concrètement, c’est surtout ça, un aliment peut compter, mais c’est l’addition des habitudes quotidiennes qui pèse vraiment sur la santé du cerveau.