Huile de poisson et mémoire, cette étude qui refroidit l’espoir

Une étude sur 365 adultes à risque d’Alzheimer montre que les oméga-3 atteignent bien le système nerveux, sans bénéfice net sur la mémoire après deux ans.

En bref Les oméga-3 ont bien atteint le système nerveux

Aucun bénéfice cognitif net après deux ans

Prévenir Alzheimer ne tient pas à une gélule

Le point le plus frappant est presque contre-intuitif. Dans cette étude, les oméga-3 issus de compléments ont bien franchi une étape clé vers le cerveau, mais sans améliorer la mémoire ni ralentir des marqueurs suivis de près dans la maladie d’Alzheimer.

Publiés dans eBioMedicine, ces travaux ont suivi 365 adultes de 55 à 80 ans, tous considérés comme plus exposés à Alzheimer et consommant peu d’aliments riches en oméga-3. Environ la moitié portaient aussi le gène APOE4, principal facteur de risque génétique connu pour cette maladie.

Les oméga-3 arrivent bien jusqu’au système nerveux

Les participants ont reçu chaque jour, pendant deux ans, soit un complément fortement dosé en DHA, l’oméga-3 le plus lié au fonctionnement cérébral, soit un placebo. Avant le début du suivi, les chercheurs ont réalisé des IRM et des tests de mémoire et de cognition.

Après six mois, le groupe supplémenté affichait en moyenne une hausse de 17 % du DHA dans le liquide céphalo-rachidien, ce fluide qui entoure le cerveau et la moelle épinière. Autrement dit, le produit n’est pas resté dans le sang. Il a atteint le système nerveux central. C’était une question importante, et l’étude y répond assez clairement.

Deux ans plus tard, pas de gain mesurable sur la mémoire

C’est là que l’espoir retombe. Au bout de deux ans, les tests de suivi n’ont montré aucune différence significative entre le groupe huile de poisson et le groupe placebo sur le plan cognitif.

Même constat pour l’hippocampe, une région du cerveau souvent surveillée dans Alzheimer. Les suppléments n’ont pas semblé freiner la perte de volume de cette structure. Et ça compte, parce que beaucoup de personnes prenaient jusque-là ces gélules avec l’idée de préserver leurs capacités en vieillissant.

Pourquoi ce résultat compte au-delà des gélules

Pour les auteurs, ce résultat rappelle surtout qu’Alzheimer ne dépend pas d’un seul levier. L’âge, la génétique, l’environnement et les habitudes de vie s’entremêlent. Hussein Naji Yassine, du centre USC Center for Personalized Brain Health, défend l’idée d’une approche plus globale de la santé cérébrale, plutôt qu’un pari sur un supplément isolé.

Même ligne chez Richard G. Stefanacci, médecin du programme Inspira Living Independently for Elders (LIFE), qui ne recommande pas l’huile de poisson dans le seul but de prévenir Alzheimer ou de préserver la cognition. Il cite plutôt l’exercice, le sommeil, le contrôle de la pression artérielle, l’engagement social et l’alimentation méditerranéenne.

Reste une nuance. Maggie Moon rappelle que l’huile de poisson peut avoir d’autres usages, avec des preuves plus solides sur la baisse des triglycérides. Pour le cerveau, en revanche, les résultats restent mitigés. Les experts mentionnent plutôt les aliments riches en oméga-3, comme les noix, les graines de chia et les poissons gras. Pour vous, l’idée pratique est simple : ce travail ne ferme pas la porte aux oméga-3, mais il refroidit nettement l’idée qu’une gélule suffirait à protéger la mémoire.